Así vivimos las elecciones del 23J: de la jornada de reflexión a los primeros contactos para una investidura

Otegi dice que Bildu ya ha hablado "con alguien" de PSOE y espera buscar "una solución" que impida un gobierno PP-Vox

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que su formación ya ha hablado "con alguien" del PSOE tras las elecciones generales del pasado domingo, y ha asegurado que ellos tienen "predisposición" a hablar con el fin de "entablar y articular en las próximas semanas una solución" a la "difícil aritmética" para que haya un Gobierno en el que "no esté la derecha reaccionaria" de PP y Vox. En este sentido, no descarta que los diputados de EH Bildu voten sí a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, si fuera necesario, y ha asegurado que, si es por ellos, no hará repetición electoral. "Si hay algo que ha decidido el pueblo vasco este domingo, por encima de siglas políticas, es que no quiere un Gobierno del PP y Vox en el Estado español, porque nosotros somos independentistas y, mientras no seamos independientes, seguiremos formando parte del estado español", ha añadido.

