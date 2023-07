Última hora de las elecciones generales 23J, en directo

Feijóo dice que quiere "recuperar la concordia entre españoles"

El candidato del PP ha afirmado que su "gran objetivo" si gana las elecciones del domingo es "recuperar la concordia entre españoles". "Es lo que voy a intentar. Lo tengo clarísimo. Si los españoles me votan, me votan para eso, porque para eso he venido a presidir el PP. No he venido para otra cosa. Para eso y para sanear la economía española", ha asegurado en una entrevista.

Para Feijóo, el éxito el domingo sería "sumar más que el señor Sánchez y Yolanda Díaz juntos". "A partir de ahí ya sería un excepcional resultado", reconoce, al tiempo que admite que "hacer un Gobierno de coalición con Vox en España no es lo óptimo". "No comparto la visión de buena parte de sus dirigentes. Hay otra parte de sus dirigentes con los que sí te puedes entender y puedes avanzar, pero yo no sé con exactitud quién manda en Vox en este momento", ha explicado.