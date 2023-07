Última hora de las elecciones generales 23J, en directo

El PP mantendrá la presión por el voto por correo

Alberto Núñez Feijóo lleva dos días consecutivos dirigiéndose a los carteros de Correos que deben entregar los kits electorales a todos los solicitantes del voto a distancia. Quien haya solicitado el voto por correo y no lo haga en tiempo y forma, ya no está autorizado a hacerlo en urna durante la jornada electoral. En Génova aseguran llevar días “preocupados” con las complejidades que afronta la empresa pública ante el aluvión de demandantes y, por eso, explican en el entorno del líder conservador, han emprendido una campaña de denuncia pública. "Son los sindicatos los que nos trasladan que tal y como están las cosas no llegan", afirman en la sede nacional del PP. [Seguir leyendo]