Última hora de las elecciones generales 23J, en directo

Feijóo dice que sorprende que Sánchez dedique "cuatro días" a preparar el cara a cara y dice que él no insultará

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que los españoles están "muy sorprendidos" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedique "cuatro días" a preparar el 'cara a cara' que mantendrán el 10 de julio en Atresmedia y ha subrayado que no acudirá a ese debate a insultar.

"Yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganarle. Y por consiguiente intentaré estar a la altura de lo que me piden los españoles. Voy a hablar para los ciudadanos, no para el señor Sánchez, que es un candidato a la presidencia del Gobierno", ha declarado Feijóo en un desayuno en la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum en Sevilla.

A renglón seguido, ha asegurado que los españoles están "muy sorprendidos" ante el hecho de que el presidente del Gobierno, que es en este momento además, "presidente de turno de la Unión Europea", "dedique cuatro días a preparar el debate".