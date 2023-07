Los mejores momentos de la entrevista de Piqueras a Pedro Sánchez: "El PSOE va a ganar las elecciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) durante la entrevista concedida al periodista Pedro Piqueras, en Informativos Telecinco, este jueves / EFE/ Mediaset

Tras Santiago Abascal, el presidente de Vox; Yolanda Díaz, la líder de Sumar, y Alberto Núñez-Feijóo, el candidato del Partido Popular, este jueves le llegó el turno al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, de sentarse frente a Pedro Piqueras en el plató de Informativos Telecinco para hablar sobre las próximas elecciones generales del 23J.

La del jefe del Ejecutivo ha sido la entrevista más vista y con mejor cuota de las tres realizadas esta semana por Piqueras a los principales candidatos a las generales. Con un 10.3% de share y 920.000 espectadores, supera en 2.2 puntos y 168.000 televidentes las cifras registradas la noche anterior por Feijóo, su principal rival en la carrera electoral.

A lo largo de la entrevista con Piqueras, Sánchez repasó los principales logros del Gobierno de coalición durante la presente legislatura, abordó los posibles pactos tras las elecciones y anunció algunas medidas que tomará en caso de reeditar los resultados de 2019. Entre ellas, la de aprobar una ley para limitar los tiempos de espera en la Sanidad pública.

Balance de los logros del Gobierno

"Nosotros recibimos un país donde las tres principales preocupaciones eran el empleo, la corrupción y la cuestión catalana. En estos años hemos conseguido aumentar los afiliados a la Seguridad Social hasta casi los 21 millones. Veníamos de tener un Gobierno y un partido sacudido por numerosas tramas de corrupción, y hoy tenemos un Gobierno limpio y libre de corrupción. Y finalmente, conseguimos pasar de una Declaración Unilateral de Independencia a una situación actual en la que gobierna la región un partido constitucionalista como es el PSC", enumeró el presidente del Gobierno sobre los principales hitos logrados durante la presente legislatura por el Gobierno de coalición.

Confianza en los resultados electorales

El presidente se mostró confiado en que el PSOE obtendrá un buen resultado electoral y podrá seguir al frente de la Moncloa. "El señor Feijóo se va a llevar un disgusto. porque estas elecciones no son unas elecciones más, en las que sea una mera contienda entre partidos políticos, estamos hablando de qué dirección va a tomar el país, si queremos cuatro años de avances o queremos este tunel del tiempo que representan Feijóo y Abascal", afirmó Sánchez cuando Piqueras le señaló los resultados de los últimos sondeos, que apuntan a una victoria por la mínima del PP.

"Hay mucha gente que defiende al PSOE. Es muy importante. Porque me parece que el PSOE es un partido que está ahora mismo en torno a un 28%, en las últimas elecciones municipales y autonómicas, ha gestionado una pandemia y una guerra, y el PSOE va a ganar las elecciones. Va ser la primera fuerza política del país, por mucho que digan algunas encuestas. Lo vamos a ser. Porque la mayoría social de nuestro país no está dispuesta a retroceder", sentenció el candidato socialista.

Reducir las listas de espera y otras promesas electorales

El presidente del Gobierno aseguró que la primera norma que elaborará en caso de revalidar su cargo será una ley de tiempos de máxima atención en la sanidad española. Según Sánchez, la norma establecerá que para que "no sean más de 120 días lo que dure la espera a una intervención quirúrgica, para que, como muchos sean 60 días, el tiempo de espera para las consultas externas especializadas, que no sean más de 30 días las pruebas complementarias y que no sean más de 15 días la atención a la salud mental de los menores de 21 años".

Además de esta, Sánchez también avanzó otras propuestas electorales de un programa que el PSOE ha dado a conocer este viernes, como la obligación de subir el salario mínimo interprofesional al 60 % del salario medio; la revalorización de las pensiones por ley vinculada al IPC, o el de ampliar el permiso de paternidad y maternidad de 16 semanas hasta situarlo en 20 semanas.

La situación en Cataluña

Noticias relacionadas

En su entrevista, Alberto Núñez Feijóo fue muy crítico con los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP aseguró que su intención es recuperar el delitio de sedición y minimizó los méritos del Gobierno en la normalización de la situación en Cataluña.

"He escuchado al PP y Vox dar por válidas las acusaciones que hace Puigdemont al PSOE", respondió Sánchez ante las críticas. "Me sorprende, porque la palabra de Puigdemont vale lo que vale su declaración de independencia. Es papel mojado. En el pasado era un problema, hoy es una anécdota. Con estas declaraciones PP y Vox lo que demuestran es que añoran la Cataluña de Puigdemont. Pero yo defiendo la Cataluña que representa Salvador Illa, que fue un excelente ministro de Sanidad y que estoy seguro que va a propiciar que Cataluña tenga un gobierno que defienda la unidad entre españoles", añadió el presidente.