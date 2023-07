Última hora de las elecciones generales 23J, en directo

María Guardiola: "No quiero poner mi palabra por delante del interés de los extremeños"

"Soy consciente de la decepción que puede generar en mucha gente, pero no quiero poner mi palabra por delante del interés de los extremeños". "Mis principios son los mismos". "Esto parte de una profunda reflexión que me ha llevado al origen". Son las frases con las que la líder del PP extremeño, María Guardiola, ha defendido este viernes el acuerdo de gobierno con Vox, en el que finalmente le cede una consejería de nueva creación a la ultraderecha, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Ha asegurado que esta decisión la ha tomado ella, que no ha venido impuesta desde Madrid. No obstante, este jueves su jefe nacional, Alberto Núñez Feijóo, dijo en Bruselas que quería "un acuerdo rápido" en Extremadura para evitar la repetición electoral. También ha afirmado que por su cabeza pasó la posibilidad de dimitir, "una salida muy fácil para que todo siga igual".