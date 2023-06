El PNV dice no será "muleta de nadie" y considera un "error" del PP "normalizar a la ultraderecha"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. / Europa Press

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado que los comicios del próximo 23 de julio no son unas elecciones presidenciales sino parlamentarias, y ha advertido que la formación jeltzale no va a ser "muleta de nadie". No obstante, ha considerado que supone un "error" por parte del Partido Popular el hecho de alcanzar pactos con Vox y "normalizar a la ultraderecha".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el representante jeltzale se ha referido así a los acuerdos de investidura alcanzados entre las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en ayuntamientos y algunas Comunidades del Estado.

Tras considerar que el PP da "cierta sensación de descontrol y de no llevar una estrategia organizada", ha advertido que, "más allá de eso, sí se ha traspasado una línea roja que los partidos conservadores de Europa se han negado a traspasar".

"El ejemplo más claro es el caso alemán. Aquí se ha optado por normalizar a la ultraderecha y eso es un error por parte de la derecha española. La forma de entender la política en España a veces es extraña y complicada de comprender", ha lamentado.

"Polarizar"

No obstante, ha reconocido que tampoco el PSOE ha dado "margen" a los populares en aquellos lugares en los que podría haber facilitado investiduras. "También quiere polarizar, ambos quieren, PP y PSOE; les va en su estrategia, aunque socialmente y desde una perspectiva de país es nefasta", ha censurado.

Cuestionado por la posición que el PNV adoptaría de cara una investidura en el Estado, Esteban ha recordado que las del 23 de julio no son unas elecciones presidenciales sino parlamentarias. "Hay que elegir a las personas que la ciudadanía crea que van a representarles mejor. No votamos un presidente. El PNV no va a ser la muleta de nadie. Nosotros nos presentamos para defender Euskadi, para defender los intereses de la ciudadanía vasca", ha añadido.

En este contexto, ha subrayado que lo primero que hay que conseguir es que los escaños del PNV sean "clave" y, aunque ha recordado el "renovado" acuerdo de gobernabilidad con el PSE en el ámbito municipal y foral, ha reiterado que no son "muleta de nadie" ni tienen "un compromiso con nadie".

"Elecciones abiertas"

"Pueden darse cientos de escenarios. Son unas elecciones abiertas en clave diferente a las de mayo y no me fiaría mucho de las encuestas. Actuaremos en función de cómo sea el escenario y para llevar adelante nuestro programa", ha anunciado, para añadir, no obstante, que los jeltzales no tienen "ninguna afinidad" con Vox y su llegada a un Ejecutivo supondría "dar paso a la intolerancia y al autoritarismo".

Respecto a un posible debate entre los candidatos de PSOE y PP, Esteban ha insistido en que las elecciones del 23 de julio no son presidenciales de tal modo que "igual debía estar el PNV en los debates ya que tiene un modelo de estado completamente diferente".

Asimismo, Esteban ha advertido que se está ante una campaña electoral "insólita por la fecha" y, en referencia a los actos de los partidos como el del PP simulando una playa en Madrid, ha señalado que "entre la genialidad y el ridículo hay una muy delgada línea y a veces no se acierta".

Por último, y en referencia al anuncio de EH Bildu en el que aparecen las imágenes del líder de Vox, Santiago Abascal, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el propio Esteban, lo ha considerado un "insulto la inteligencia de la ciudadanía".

"Comparar y meter en el mismo saco a Vox y al PNV... Creo que es insultante para generaciones de militantes de mi partido que han demostrado estar siempre en la defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Tenemos una credenciales muy claras y limpias en ese sentido, cosa que otros no pueden decir", ha reprobado, para añadir que el PNV no va entrar en "ese tipo de juegos".