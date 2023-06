La Fundación Internacional de Derechos Humanos respalda a Irene Montero: "Pocas figuras en la historia de España han tenido tanto éxito"

El acuerdo-batalla entre Sumar y Podemos ha tenido muchas fricciones, pero ninguna tan decisiva como la inclusión o no de Irene Montero en las listas al Congreso de los Diputados. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha denunciado abiertamente que Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha vetado de sus listas a Irene Montero, "uno de los principales activos políticos del partido", de forma "injusta".

Y, pese a que Podemos ha firmado el acuerdo para aliarse con Sumar de cara a las elecciones generales del 23 de julio -básicamente porque si no lo hacían este viernes, día nueve de junio, perderían la opción- Belarra ha asegurado que seguirá "negociando" para que Yolanda Díaz reconsidere su posición y acepte la presencia de Irene Montero en Sumar.

Así lo ha hecho este sábado, Lilith Verstrynge, la secretaria de Organización de Podemos, que ha urgido a Sumar a rectificar el "veto" a Montero, lo que considera un "error político de manual" y que "manda un mensaje muy peligrosos a la Sociedad.

Sin embargo, después de que Yolanda Díaz presentara esta sábado lo que ha definido como "un acuerdo histórico para la democracia", desde Sumar han remarcado que los puestos de salida ya están adjudicados y que han sido el resultado de una negociación ente una quincena de partidos que no se puede mover.

Aún así, hasta el día 19 de junio, en el que los partidos deben presentar sus listas, hay opción a cambios. Y parece que no solo los actores políticos van a entrar en esta batalla, también lo hacen organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. La Fundación Internacional de Derechos Humanos ha mostrado su apoyo en redes sociales a la actual ministra de Igualdad, Irene Montero

#Spain🇪🇦🇪🇺 With only the general interest of Spanish citizens in mind, we deeply regret the possibility that Secretary Irene Montero (@IreneMontero) will not be present in the Spanish Parliament during the next legislature. Few figures in history have been so successful in… pic.twitter.com/Tad6A4cDog