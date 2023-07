Este es el horario de apertura y cierre de los colegios electorales en las elecciones del 23J

El futuro político del país se decide en las elecciones generales de este domingo 23 de julio. Estas elecciones generales llegan después de 4 años, en un año decisivo a nivel político en el que han coincidido también las Elecciones Autonómicas, Municipales y Generales. Así, este 23J marca el futuro del país para el que más que nunca serán necesarios los pactos.

También lo son, más que nunca, el votante indeciso y la participación en estas elecciones puesto que conseguir un edil más, o uno menos, será fundamental para lograr el gobierno de España tras unas elecciones municipales y autonómicas. La nueva gestión del Gobierno de España dependerá, previsiblemente, de pactos entre las formaciones políticas.

La campaña electoral

La campaña electoral tendrá una duración de 15 días. Comenzó a las 00.00 horas del viernes 7 de julio y finalizó a las 24.00 horas del viernes 21 de julio. El sábado 22 de julio se celebrará la jornada de reflexión.

Y, finalmente, los ciudadanos españoles acudirán a ejercer su derecho a voto el domingo 23 de julio, tras una campaña electoral abrupta y que no ha dejado indiferente a nadie.

Horario de los colegios electorales el 23J

La votación comenzará a las 9:00 horas del domingo 23 de julio, aunque los locales estarán abiertos antes para que puedan presentarse las personas que constituyan las mesas electorales y verifiquen que no hay problemas con el material electoral, acrediten a interventores e interventoras, apoderados y apoderadas, etc.

La votación terminará a las 20:00 horas, momento en que la presidencia de la mesa electoral anunciará el final de la votación. Sin embargo, si quedasen en el local electoral, o en su acceso, personas que todavía no hubiesen votado, la mesa les dejará votar y no permitirá que lo haga nadie más.

