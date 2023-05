Ayuso cierra la campaña con nuevos ataques a Sánchez: "Se va a ir como llegó: con un intento de pucherazo"

Isabel Díaz Ayuso en el acto de cierre de campaña en Madrid. / José Luis Roca

"Exhaustos", así terminan su campaña todos los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, de izquierda a derecha, por mucho que al candidato socialista, Juan Lobato, se le haya "hecho corta" y clamase este jueves por "15 días más" en el acto de cierre con Pedro Sánchez en Madrid. Normal, su grado de conocimiento entre la población no llega al de Isabel Díaz Ayuso o Mónica García y cada día ha sido para él un pequeño regalo en esa gesta. Pero en Madrid la cosa este domingo no va de ser más o menos conocido para alcanzar la presidencia del gobierno regional. Va de modelo ideológico, ni siquiera de gestión.

Dice la candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, que "si la pregunta es Madrid, la respuesta es Madrid". Es lo que han intentado ella y el resto de líderes que se presentan a las próximas elecciones autonómicas este próximo domingo, hablar de sanidad, educación o transporte público, pero la política nacional ha irrumpido con fuerza eclipsando cualquier otro asunto regional. Es donde Díaz Ayuso se siente más cómoda y donde cree que encuentra el impulso necesario para rematar lo que comenzó en 2021, el camino hacia un liderazgo nacional sin salir, de momento, de la Puerta del Sol. Y ha ido a por ello siguiendo cada miga de pan que le han puesto por el camino.

Porque es cierto que la líder popular en Madrid ha hecho de la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez un estilo de hacer política, siempre al choque dando lo que ella llama "batalla cultural", pero lo cierto es que en esta campaña apenas ha necesitado provocar, solo coger el hueso que le servían y no dejar de morder. Y en todas las polémicas sin camuflar en exceso su voluntad de trascender las puertas de su reino regional y marcar el camino del Partido Popular. De Bildu al racismo "del PNV", lo vasco como materia de campaña nacional para ir contra Sánchez pero también para dejar claro que no valen medias tintas y que ante la duda, ella está dispuesta a ir más allá que Génova. Ha ido contra todo, también contra con Podemos y toda fuerza de izquierda incluida en eso que ha llamado “frente popular” y que denuncia que quiere coartar la "libertad" en Madrid.

"Voto masivo"

Ayuso necesita movilizar a los suyos, que nadie se quede en casa el domingo y que el voto sea masivo a favor de ella o en contra del de enfrente, donde está Pedro Sánchez. Para agitar a estos últimos ha utilizado especialmente los asuntos de política nacional estos 15 días, especialmente las polémicas en torno a la compra de votos en esta recta final . "A saber en cuántos municipios más ha podido hacer trampas el señor de las urnas de cartón. La izquierda no acepta la democracia: hacen trampas", así se manifestaban este miércoles en su equipo cercano al conocer el caso de Mojácar, aludiendo a cómo logró Sánchez la Secretaría General de su partido. Ayuso ha sido más directa en el cierre de campaña de este viernes: "Se va a ir como llegó: con un intento de pucherazo. Llega con urnas de cartón a todas partes".

"O la gente va a votar en masa, o nos revientan" es la dinámica de los mensajes que se lanzan desde la formación conservadora sembrando la duda sobre cómo puede afectar esa compra de votos de otras regiones también en Madrid. Pedir el "voto masivo" es la consigna con la que se han subido a los escenarios de los mítines los candidatos populares en esta recta final de la campaña porque es "la mejor manera de contrarrestar un posible fraude", en palabras de su número dos, Alfonso Serrano, y para aglutinar el voto útil del centro derecha. José Luis Martínez Almeida sumó la otra polémica de la semana, la que afecta al número 2 del PSOE andaluz por el secuestro de Maracena en el cierre de campaña este viernes, con un "no te tratan tan mal, entre ellos se secuestran, a ti solo te insultan", antes de animar al auditorio a que vayan a votar en masa.

Pedro Sánchez en el cierre de campaña con los candidatos de a la presidencia de Madrid, Juan Lobato, y la alcaldía de la capital, Reyes Maroto. / José Luis Roca

Extremos de la oposición

Mientras la política nacional lo ha ido invadiendo todo, el resto de los partidos ha ido desdibujándose en esta campaña. Pero no todos de la misma manera. El peor parado ha sido Vox, cuyo mensaje ha quedado superado por el discurso de Ayuso en la mayor parte de la campaña, sin querer mezclarse además en sus debates y marcando distancias: "No soy su abogado", dijo sobre los de Rocío Monasterio en una entrevista en este periódico.

En la izquierda, la candidata de Podemos, IU y Alianza Verde, Alejandra Jacinto, ha logrado una visibilidad que no tenía gracias a la polémica lona con el rostro del hermano de la presidenta regional y puede que su público lo premie dándole votos suficientes para sobrevivir y mantener su representación en la Asamblea de Madrid. En Más Madrid y PSOE no pueden evitar sentir cierto desasosiego porque "ha calado la idea de que solo si Podemos entra" en la cámara regional "se evita la mayoría absoluta de Ayuso". Pero uno y otro confían en haber alcanzado también a los suyos.

Difícil sorpasso en Comunidad o Ayuntamiento

En Más Madrid están convencidos de que los mensajes sobre Madrid han ido colándose "entre tanto ruido" y perciben que eso se traduce en "una corriente subterránea" que el próximo domingo volverá a colocarles en el primer puesto de la izquierda tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, donde Rita Maestre "tiene difícil repetir los resultados de Manuela Carmena" pero los propios socialistas reconocen que su candidata tampoco.

Las candidatas de Más Madrid Mónica García y Rita Maestre en el cierre de campaña en la capital. / EFE / Borja Sánchez Trillo

A pesar de ese buen resultado que esperan en la capital, no se atreven a decir que el recuento de votos les será favorable. José Luis Martínez-Almeida será casi con seguridad el más votado y en el PP aseguran que "si en el pasado no ha habido apenas diferencias" entre el resultado de su formación en la región y en la capital, quienes siembran dudas ahora lo hacen solo buscando un "efecto electoral" pero no con datos reales.

Mónica García ha tenido una campaña complicada, con varias ausencias por asuntos familiares que le han tenido retenida en salas de hospital, pero la "cantera" del equipo y sobre todo, la microsegmentación de su campaña, con variables cruzadas que les han llevado a diseccionar "mil públicos distintos" les mantiene en un estado de optimismo. "Salimos por delante" en las dos plazas clave, insisten, pero con una diferencia "ajustada" como en 2021.

Estrategia del PSOE

En esta traca final de la campaña, en el PSOE empiezan a reconocer que el sorpasso a Mónica García va a ser difícil. Lobato se ha centrado en los grandes municipios de la región, en una campaña inusual por la "escasa coordinación" y actos comunes con la candidata socialista a la alcaldía, Reyes Maroto. Para superar su primera prueba de fuego, Lobato necesitaba conocimiento y para eso se ha lanzado sobre todo a los medios de comunicación, a dejar que su imagen, su voz y sus mensajes llegaran de forma masiva a la opinión pública. Maroto se ha centrado en los barrios, en los actos de distrito y con la militancia para darse a conocer de cerca en un territorio que hace seis meses no tenía controlado, pero las encuestas señalan que no parece suficiente.