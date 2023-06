El PSOE confía en el peso de la economía en el 23J y la potencia de Calviño en la campaña

La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en una rueda de prensa en la Moncloa. / José Luis Roca

La economía cuenta. No ha influido en las elecciones autonómicas y municipales del 28M pero en las generales del próximo 23 de julio tiene que hacerlo. La Moncloa se aferra a ello. España, repite en los últimos días el presidente del Gobierno, "va como una moto y por primera vez en décadas se crece sobre bases justas y robustas". Y esto tiene que pesar. No es posible, razonan, que la gestión no afecte a la hora de votar.

El PSOE se propone rentabilizar el crecimiento de la economía española como una de sus grandes fortalezas frente a un Ejecutivo de PP y Vox. Para hacerlo, consideran que tienen el mejor cartel: la vicepresidenta Nadia Calviño, reconocida dentro y fuera de nuestro país que, aunque no vaya en las listas al Congreso, tendrá un papel muy activo en la campaña. "Es un activo enorme y como tal va a tener presencia", confirman en la dirección socialista.

Calviño protagoniza este lunes un acto en Ferraz para presentar el programa económico que, por primera vez, se desgaja del general. Algo muy inusual. Cuesta recordar una comparecencia de la vicepresidenta en la sede del partido aunque acude a reuniones y se ha involucrado mucho en las elecciones del 28M. Pero ahora más. Por muchas razones. Porque el Gobierno quiere defender su proyecto. Porque ella está muy bien valorada por el votante moderado -el que pivota entre el PSOE y el PP, en función de la coyuntura- y porque la Moncloa pretende poner el acento en que Alberto Núñez Feijóo no tiene un modelo de país.

Sánchez ya mezcló todos estos ingredientes en su discurso el sábado ante el comité federal del partido. "No quieren hablar de economía, no saben qué decir, nosotros tenemos un plan y ellos no, nosotros tenemos a Nadia y ellos a nadie", defendió. "Hay una inmensa mayoría de la gente, vote lo que vote, que comulga con nuestra gestión", remarcó.

En definitiva, o "Nadia o nadie", un eslogan que el PSOE ya ha empezado a rodar a través de un vídeo centrado en declaraciones de la vicepresidenta, que alternan el español y el inglés, y que acaba con una pregunta a Feijóo del periodista Carlos Alsina sobre quién será su ministro de Economía. "Le puedo asegurar que alguien que sepa de economía", responde el líder el PP. Aunque EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desveló la semana pasada que Pablo Hernández de Cos, el actual gobernador del Banco de España, es el preferido de Feijóo para ocupar este puesto, el presidente popular no se ha pronunciado públicamente aun sobre el asunto.

Nadia o nadie: el vídeo del PSOE que impulsa a Calviño frente al PP.

"Nosotros sí queremos hablar de economía", subrayan en Ferraz. "La economía de este país es muy importante, aunque Feijóo no sepa decir a quien pondrá al frente de ella", añaden. El líder del PSC, Salvador Illa, un dirigente muy en sintonía con Pedro Sánchez, defendió este domingo, ante el Consell Nacional, que la situación económica es una de las razones que pueden hacer al PSOE ganar las elecciones del 23J.

Noticias relacionadas

Pese a tratarse de una independiente, el compromiso de Calviño con el PSOE ha ido aumentando a lo largo de la legislatura, sobre todo desde que se convirtió en vicepresidenta primera. "Nadia ya viene fuerte desde hace tiempo, sólo hay que ver sus réplicas en el Congreso", subrayan en el partido. Su participación en la campaña del 28M ha sido intensa. Y Moncloa tiró de ella repetidamente en las ruedas de prensa del Gobierno para vender gestión y solvencia. De hecho en los últimos meses ha sido una habitual -también José Luis Escriva-. en detrimento de las ministras de Podemos.

Además, frente a otros miembros del Ejecutivo, Calviño tiene un alto grado de conocimiento entre la opinión pública y una buena valoración incluso en los votantes del PP. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo la conoce el 78,3% de los españoles. Y, en una puntuación de entre 1 (muy mal) y 10 (muy bien), es uno de los pocos miembros del Ejecutivo a la que un 18% de personas que en 2019 apoyaron al PP le pone un 5 , y un 11% un 6. Sólo la supera la ministra con mayor entrada en el electorado conservador, que es Margarita Robles, que va en el cuarto puesto en al lista por Madrid al Congreso que encabeza el presidente del Gobierno.