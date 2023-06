Lambán y Page plantan a Sánchez tras la intervención de Ferraz en las listas

Pedro Sánchez con Javier Lambán y Emiliano García-Page en una acto del PSOE con barones y dirigentes del partido. / Javier Belver

La reunión del comité federal de este sábado para ratificar las listas de las elecciones generales del 23J, la primera vez que los socialistas se ven las caras tras la sonora derrota del 28M, se está viendo empañada por la decisión de la dirección de cambiar de manera unilateral las candidaturas al Congreso y al Senado en Zaragoza, Teruel, Ávila, Valladolid, Valencia, Alicante y Castellón y Toledo.

Esta intervención ha provocado un monumental incendio en Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Aragón. En Ávila han renunciado los candidatos y lo mismo ha sucedido en Zaragoza y en Teruel, donde otras 15 personas que iban en las listas antes de que las tocara Ferraz desisten de hacerlo. La crisis abierta es muy significativa y ha hecho que tanto el aragonés Javier Lambán como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page no asistan al encuentro. Tampoco ha acudido el alcalde vallisoletano, Óscar Puente. Ni el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Aunque desde el PSOE asturiano se explica que tenía un "compromiso personal previo" -la boda del alcalde de Cudillero- fuentes del partido sostienen que su ausencia se produce en un contexto de "tiranteces" entre Ferraz y esta federación. Es llamativo que de los tres únicos barones que han resistido la ola azul del 28M, sólo la navarra María Chivite está en el comité nacional.

Inicialmente sólo estaba previsto que hubiera más ajustes en la capital aragonesa. Aunque Lambán se resistió a que la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, fuera de cabeza de cartel, al final transigió. Aún así la cúpula socialista tenía intención de hacer más modificaciones en el resto de la candidatura. Pero es que, en contra de lo esperado, se introdujeron variaciones en más provincias.

En Ávila se ha impuesto a Manuel Arribas como número uno, a pesar de que la propuesta de Castilla y León era Yolanda Vázquez. Con poco predicamento en esta circunscripción la inclusión de Arribas ha provocado la renuncia de toda la lista, lo que aumenta exponencialmente el incendio provocado. También se ha colocado para encabezar la candidatura al Senado por Valladolid a Javier Izquierdo, secretario de Acción Electoral de la ejecutiva, en lugar de Sara Galván. En Zaragoza se ha situado como número dos a Susana Sumelzo, entre otros cambios, en los que se ha acabado alterando la lista al Congreso y al Senado. Y lo mismo ha pasado con la de Teruel. "Han puesto a seguidores de Pedro en primarias", sostienen fuentes de esta región.

Y en la Comunidad Valenciana se han tocado los nombres de las tres circunscripciones al Senado. Valencia para que sea Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, de la confianza del secretario provincial, Carlos Bielsa, en lugar del secretario autonómico en Presidencia, Alfred Boix, alguien del núcleo duro de Ximo Puig. En Alicante ha sucedido lo mismo, se ha primado al líder de la provincia, Alejandro Soler, por encima de la dirección autonómica. En la papeleta salmón de la Cámara Baja irá Ana Martínez Zaragoza y no Antonia Moreno, delegada del Consell. En Castellón, igual, se ha puesto a la alcaldesa, Amparo Marco, que no sigue en el cargo en detrimento de Eva Redondo, también delegada del Ejecutivo autonómico. A pesar de ello Puig sí ha optado por asistir a la reunión.

Agradezco el diálogo cordial con la dirección federal del @PSOE para aclarar un error en el cabeza de lista de la candidatura por Toledo, y que nos permite centrarnos en la campaña y en que se hable de lo que realmente interesa a la ciudadanía. — Emiliano García-Page (@garciapage) 9 de junio de 2023

Noticias relacionadas

En Toledo se trató de cambiar al cabeza de cartel al Congreso, Sergio Gutiérrez, la mano derecha de Page en el partido, por la alcaldesa saliente, Milagros Tolón, muy cercana al presidente del Gobierno. Y ponerle a él en el segundo puesto y no en el primero. Al final se dio marcha atrás, aunque Ferraz consiguió meter a Tolón, que no Page ha conseguido imponerse pero a falta de lo que suceda en las próximas horas -el comité federal de este sábado es quien debe aprobar de manera definitiva las candidaturas- no lo han logrado Puig, Lambán y el secretario general de Castilla y León, Luis Tudanca.

Los retoques se han planteado sin un acuerdo previo, lo que ha contrariado mucho a los territorios afectados, que se han topado este viernes con la sorpresa en la reunión del comité de listas. "Ferraz está cambiando las candidaturas mediante imposiciones, y por lo que muchos interpretamos, como caprichos personales", aseguran en el partido. El comité de mañana, advierten, "no va a ser lo pacífico que debería".