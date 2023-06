Más Madrid toca a rebato a sus filas ante el veto que uno de sus históricos pide para Belarra y Montero en las listas de Sumar

Yolanda Díaz y Mónica García en la presentación de Sumar el pasado mes de abril. / EFE / Víctor Lerena

Más Madrid ha llamado a rebato a sus filas. No quieren que el ruido en torno a la negociación de las distintas formaciones que van a volcarse con Sumar salga de ellos. Pero contener a todos es imposible y la llamada de atención a sus cargos electos se ha producido después de que el histórico y número dos de Rita Maestre en el Ayuntamiento de Madrid, Felix López Rey, haya lanzado a través de su cuenta de Twitter el veto a Podemos que en las filas de Más Madrid oficialmente intentan evitar.

"Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las ministras peor valoradas del Gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino. ¡Piensen en la gente!", este es el mensaje que ha publicado López Rey, un activista con un alto respaldo social entre las bases progresistas de Madrid, un histórico de Izquierda Unida en la capital y que a sus 74 años dice lo que piensa sin cortapisas. Es el mismo que en el cierre de campaña, tras escuchar que Podemos les tachaba de "izquierda cuqui", clamó ante el aplauso y las risas de su público que "hay que ser gilipollas para llamarnos" así.

Ante el mensaje de su histórico compañero, en Más Madrid han optado por intentar calmar los ánimos internamente y pedir contención a los suyos mediante un mensaje que ha circulado entre sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es no perjudicar las negociaciones que están llevando a cabo con el equipo de Yolanda Díaz, donde reclaman una "representación justa" conforme a los resultados de las elecciones del 28 de mayo. "Todas sabemos que las próximas horas son clave para las negociaciones que pueden llevar a Sumar a ser el espacio de confluencia progresista que todas deseamos", comienza el mensaje que han recibido los futuros ediles de la oposición en la capital. "Necesitamos que entre todas cuidemos el proceso, manteniendo la prudencia, sin contribuir al ruido mediático que se está generando. Os pedimos por favor que seamos cuidadosas y NO entremos a comentar los rumores o dar opiniones que, aunque legítimas, ahora mismo pueden ser contraproducentes". Una petición expresa a evitar entrar en la batalla con las acusaciones de Pablo Iglesias y los rumores sobre la posición que tendrán Ione Belarra e Irene Montero en las listas de Díaz si este viernes por fin confirman que se presentan bajo la marca Sumar a las elecciones generales.

"No hay veto por nuestra parte, vamos a ser generosos, pero el resultado fue claro y tampoco queremos que nos pasen por encima", apunta un miembro de la dirección regional de Más Madrid. Lo cierto es que Díaz hizo campaña expresa prácticamente por todos los candidatos de otras formaciones regionales de izquierdas e incluso por Podemos en Madrid y apenas se dejó fotografiar con ellos en la pradera de San Isidro.

Este miércoles la formación celebra un plenario para debatir cuál va a ser el papel de esta formación en Sumar, el peso que quiere tener en la plataforma de Díaz y la relación con el resto de las formaciones que participarán en ella. El equipo que dirige Mónica García lanzó la semana pasada una pregunta a sus bases para saber "cómo y bajo qué condiciones debería apoyar Más Madrid a Sumar en las elecciones del 23J", explica una fuente del partido. Todavía hoy están recogiendo las respuestas de sus organizaciones locales y aunque las negociaciones en realidad ya han empezado entre los equipos de Yolanda Díaz y la formación madrileña, en esta última aseguran que con la consulta a sus bases quieren conocer "el sentir" de su gente y continuar las conversaciones con Sumar y el resto de los partidos que participarán en ella con una "mayor legitimación".

"No nos están pidiendo cosas loquísimas, todo entra dentro del sentido común", señala otro miembro de la formación. Y añade que entre las respuestas que han empezado a recibir ven que lo que piden sus bases es "que Más Madrid impregne la campaña y la forma de hacer de Sumar", es decir, presentarse con un "discurso positivo", que no vaya contra nadie y centrándose "en los temas que importan, en el comer" y en la gestión, algo que, entienden, "ya está haciendo Yolanda", pero que implícitamente sugiere que no es el proceder de Podemos. "Evitar el ruido" y no contribuir a enfrentar a la izquierda es una de las máximas con las que aseguran que trabajan. "Qué haría Iglesias? Intentemos hacer lo contrario", es una de las reflexiones que hace un miembro del partido cada vez que se enfrentan a un conato de crisis.