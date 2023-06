Cascada de dimisiones en Podemos tras el 28M ante la falta de autocrítica de la dirección nacional

Mientras la cúpula de Podemos permanece ajena al fracaso electoral del 28M, la sangría se expande entre sus federaciones. En las últimas horas se están produciendo dimisiones en bloque tras el shock del domingo, cuando perdieron toda su implantación territorial, al tiempo que crecen las críticas hacia la dirección nacional.

En la cúpula de Podemos se han limitado a admitir un resultado "pésimo", pero hasta el momento han evitado cualquier tipo de autocrítica o asunción de responsabilidades, como tampoco se han sometido a las preguntas de los medios de comunicación. Una postura que ha generado malestar en los territorios, donde denuncian ahora haber sufrido las consecuencias de una estrategia de campaña diseñada en Madrid.

Las salidas se suceden en las últimas horas. Este jueves la ejecutiva al completo de Podemos en Baleares, liderada por Antonia Jòver -afín a la dirección nacional-, ha puesto sus cargos a disposición de las bases tras los pobres resultados en las islas, donde el partido pasó de cinco diputados a uno, impidiendo la posibilidad de reeditar el gobierno de coalición de Francina Armengol.

"Como coordinadora asumo toda la responsabilidad del resultado de las elecciones", ha señalado Jover en rueda de prensa. Una postura que choca con la expresada este lunes por Ione Belarra, secretaria general del partido, que en una declaración sin preguntas evitó cualquier autocrítica o asunción de responsabilidades.

Els resultats electorals del 28M són objectivament molt dolents per a Podem Illes Balears. L'executiva al complet posam els nostres càrrecs a disposició del Consell Ciutadà Autonòmic, el qual es reunirà la setmana que ve per avaluar la situació i el procés electoral del 23J.

La dirigente balear sí apuntaba a algunos posibles motivos del fracaso. "Lamento que no hayamos sabido transmitir la alegría y la esperanza necesaria para animar a ir a votar". "Creemos que las propuestas son correctas, pero no hemos sabido hacerlas llegar a la ciudadanía", ha continuado la también diputada nacional, que ha llamado a confluir con Sumar: "Se debe llegar a un acuerdo lo antes posible", ha defendido.

Este movimiento se une a las críticas del ex vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, que responsabilizaba directamente a la dirección de Madrid por diseñar una estrategia que "aquí no se entendía". "Deben dimitir por el fracaso absoluto de Unidas Podemos en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo", ha asegurado en las últimas horas.

El ex juez también criticaba la intervención de Belarra, donde "no se asumió ni la más mínima cuota de responsabilidad acerca de lo que suponía que Podemos pasase a ser una fuerza política extraparlamentaria en Canarias, en la Comunidad Valenciana, en Madrid y prácticamente en Balears". "Yo creo que la cúpula debería asumir el resultado catastrófico de las elecciones municipales y autonómicas, que ponen a Podemos en una situación cercana a la intrascendencia política y, por lo tanto, asumir responsabilidades".

En una entrevista en eldiario.es este jueves, también criticaba el planteamiento de la campaña de Podemos, dirigida únicamente a sobrevivir en Madrid. "He tenido que contemplar cómo una campaña electoral planificada desde Madrid y con mensajes que podrían calar en Madrid pero que no tenían ningún sentido aquí en Balears, nos ha convertido prácticamente en una fuerza extraparlamentaria", denunciaba. .

En las últimas horas se ha producido también la dimisión del secretario de Organización de Podemos en Canarias, César Merino, que anunciaba su decisión asegurando que "hay que ser generosos en la victoria y valientes en la derrota", en un mensaje que bien podría ir dirigido a la dirección estatal de Podemos, donde han evitado asumir responsabilidades del fracaso.

Presento mi dimisión como Secretario de Organización de @PodemosCanarias hay que ser generosos en la victoria y valientes en la derrota. He intentado ser coherente toda mi vida y esto no iba a ser menos. Una derrota electoral no nos define. #SíSePuede

https://t.co/xu6FQGacdp