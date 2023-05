Sorpresa en Podemos tras el adelanto electoral y Yolanda Díaz responde: "Asumo el reto"

Ione Belarra, en la jornada electoral del 28M. / EFE

Podemos contaba con seis meses más dentro del Gobierno, pero el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio ha hecho saltar por los aires sus planes. El adelanto llega a un partido que atraviesa sus horas más bajas, con la pérdida de dos tercios de su implantación territorial y la caída de todos sus gobiernos autonómicos, salvo Navarra.

En las filas moradas no conocían la decisión del presidente del Gobierno en la mañana del lunes, cuando su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, aseguraba que aún quedaban "seis meses" de legislatura en las que llamaba a Pedro Sánchez a impulsar políticas "valientes". La primera reacción de la cúpula de Podemos fue culpar al PSOE de tibieza en sus leyes, denunciando que "hace falta valentía" y que se han impulsado desde el Gobierno de coalición "medidas que se quedan cortas" y que "no solucionan los problemas estructurales".

El plan de los morados pasaba por tratar de marcar posiciones durante estos seis meses y endurecer su postura frente al Partido Socialista. Sin embargo, el adelanto ha frustrado sus planes. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya ha adelantado que presentará su candidatura a las generales: "Asumo el reto", ha avanzado, en un mensaje en Twitter.

El mensaje recibido anoche fue muy claro: hay que hacer las cosas de otra manera. Sin distracciones.



Desde este mismo momento estamos trabajando para ganar el próximo 23 de julio.



Asumo el reto. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 29 de mayo de 2023

El giro de Sánchez acelera ahora las negociaciones que estaban previstas para este verano. En una posición extremadamente débil de los morados y con parte de su dirección llamando a la unidad, el partido debe decidir sus próximos pasos: si queda a expensas de la vicepresidenta segunda, pese a no lograr todo el protagonismo al que aspiran, o si mantienen su posición de máximos y abocan a la ruptura.

"La ley electoral nos obliga a entendernos para poder tener alguna posibilidad", ha defendido Maria Teresa Pérez, miembro de la dirección de Podemos, que ha asegurado que deberá hacerse "respetando la autonomía de todas las fuerzas políticas", ha considerado, rechazando que Podemos vaya a "disolverse" dentro de Sumar.

IU: UNIDAD A TODA COSTA

Desde Izquierda Unida ya han apostado sin ambages por el acuerdo. Alberto Garzón lanzaba guiño a Sumar y aseguraba ponerse "manos a la obra para presentar una propuesta de país que nos permita frenar la ola reaccionaria", en un mensaje en Twitter. Más claro se mostraba el miembro de la dirección Carlos Sánchez Mato en declaraciones de Canal Red, la televisión de Pablo Iglesias: "Es imprescindible que nuestras fuerzas se pongan de acuerdo con Yolanda Díaz y salgamos a esas elecciones a ganarlas", ha defendido, advirtiendo de que era una "decisión" de la dirección federal de Izquierda Unida.

Preguntado por la propuesta de primarias que Podemos planteó y abrió una brecha con Díaz, Mato ha asegurado que ese elemento queda fuera del debate. "No hay tiempo para disputas internas", ha asegurado, descartando la celebración de estas primarias. "Ahora claro que toca un acuerdo de despacho, no pasa absolutamente nada. Desde luego desde el respeto a todas las organizaciones políticas". "No hay tiempo para otra cosa que para redactar el acuerdo", ha insistido.

