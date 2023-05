Tienes un hotel pagado y te toca mesa electoral en las generales: ¿qué opciones tienes?

1 Se lee en minutos H.G.



Pedro Sánchez ha anunciado por sorpresa la convocatoria de elecciones generales anticipadas el 23 de julio tras la debacle electoral sufrida este 28M. De esta forma, el presidente del Ejecutivo asume en primera persona los malos resultados de los socialistas en casi toda España y toma la iniciativa en un momento de debilidad del PSOE y de los socios del Gobierno.

El presidente ha hecho este anuncio tras un despacho con el Rey en el que le ha comunicado que esta misma tarde reunirá al Consejo de Ministros para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de los comicios, que se publicará este mismo martes, para que se celebren el domingo 23 de julio. "Creo necesario someter el mandato democrático a la voluntad popular", ha afirmado Sánchez.

Este adelanto electoral supone un nuevo bandazo en la esfera política y un gran imprevisto que llega en una época compleja, en pleno verano. La fecha escogida por el actual presidente para las generales ha podido pillar a numerosos españoles con sus vacaciones ya reservadas, con billetes, alojamiento, transporte y otras cuestiones ya pagadas. En este contexto, surge una duda importante: ¿qué pasa si me toca mesa electoral cuando ya tengo un viaje?

Tengo un viaje y me toca mesa electoral: ¿qué puedo hacer?

Por desgracia, la normativa no resulta muy amable en estos casos. Aunque tengas un viaje programado y un hotel u otro alojamiento ya pagado, si te toca ser mesa electoral, la Ley Electoral no lo considera un motivo eximente per se.

No obstante, no es una respuesta definitiva e irrevocable. Las personas afectadas pueden tratar de presentar una alegación oficial a la Junta Electoral correspondiente, adjuntando la documentación que acredita que se tiene o bien una reserva programada con anterioridad. Eso sí, debe hacerse dentro de plazo de siete días posteriores a la fecha de notificación que impone la ley.

Desde el momento de presentación, la Junta Electoral deberá responder en un máximo de 5 días, por lo que será quien decida finalmente si deberás cumplir o no con tus obligaciones en la mesa electoral de las próximas elecciones generales del 23J.