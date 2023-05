La felicitación de Macarena Olona al PP por los resultados del 28M: "Más azul que nunca"

Macarena Olona en Sevilla. / Twitter

La ex diputada del parlamento de Andalucía, Macarena Olona, ha felicitado el triunfo de los populares en su perfil de Twitter y lo ha hecho con una foto en la que se ve de espaldas a la propia exsecretaria general de Vox en el Congreso en una terraza con vistas a La Giralda de Sevilla.

"Enhorabuena por una jornada electoral sin apenas incidencias. Hoy ha amanecido el cielo más azul que nunca. Y despejado", sostenía en el texto de su tuit, apremiando el efecto del Partido Popular en las urnas de las elecciones del 28M.

Como siempre, hay reacciones a favor o en contra por parte de los usuarios. Algunos especulan sobre el futuro de Olona: "¿el tuit es un guiño al PP? Estás echando el CV?" o bien, hacen valoraciones con mensajes como: "y despejado final.... lo debemos leer entre líneas entiendo", acompañado de una bandera española simbolizada en emoticono, a este tuit se suma el de "hoy es ppera, mañana veremos". En cambio, otros, dudan sobre el destino de su voto, e incluso, aprovechan para hacer peticiones: "Disfruta de Sevilla Macarena, y si quieres un café ya me dices :P".

Precisamente lanza este mensaje desde Sevilla, lugar en el que el PP ha arrebatado la Alcaldía al PSOE tras el escrutinio de las elecciones del 28M. José Luis Sanz, con un total de 14 concejales, gobernará en solitario la capital andaluza, en la que Vox se consolida como tercera fuerza y las coaliciones de la izquierda se desploman.

Enhorabuena por una jornada electoral sin apenas incidencias. Hoy ha amanecido el cielo más azul que nunca. Y despejado. pic.twitter.com/6UUQnNHjpc — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 29 de mayo de 2023

Un tuit que está siendo de interés entre los usuarios de la red social conocida por su pájaro azul como logotipo y del que no prolifera mucha esperanza para algunos: el cielo más azul y el futuro más negro". Esta afirmación de Olona viene precedida de su llamada al voto durante el transcurso de la mañana de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo de 2023.

"Suerte a todos los partidos y que la jornada transcurra sin incidencias. Mucho ánimo a todos los que hoy vais a hacerlo posible. Votes o no, que nadie te quite el derecho a no resignarte. Que nadie nos lo arrebate", exclamaba acompañada de un vídeo de la superheroína ficticia La Mujer Maravilla (en inglés: Wonder Woman).