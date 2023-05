El PSOE lucha contra la desmovilización y confía en que el voto autonómico domine al nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto del cierre de la campaña electoral, que también contó con José Luis Rodríguez Zapatero. / Enric Fontcuberta

Punto final a la campaña electoral sin apenas cambios. Pedro Sánchez se ha mantenido inmutable, pasara lo que pasara en España. La decisión estratégica de implicarse hasta las trancas en el resultado de las elecciones de mañana, vender la gestión del Gobierno y protagonizar una serie de anuncios se ha sostenido, pese a que desde el pitido inicial ha tenido difícil encaje.

Primero las listas con etarras de Bildu y después las noticias de fraude electoral, que han impactado más en cargos del PSOE, la emborronaron. El presidente prosiguió a lo suyo. En estas últimas horas el debate en el PSOE y en el ámbito de la izquierda es si ha sido o no provechoso. Si ha reforzado el carácter de plebiscito sobre su figura o ha ayudado a comunicar la política del Ejecutivo. Hace solo un mes la incógnita era si Podemos aguantaría lo suficiente para sostener los gobiernos progresistas de izquierda. Parece que resiste. La duda hoy es qué pasa con el PSOE.

Esta es la gran pregunta después de 15 días muy accidentados para los socialistas. Planean muchos interrogantes sobre el 28M pero hay uno capital: ¿Se votará en clave nacional o autonómica? Los barones se han esforzado por defender su trabajo estos cuatro años y piensan que les dará resultado. Incluso no han visto del todo mal la campaña personal de Sánchez. La sensación ha sido que el Gobierno ya no "restaba" y sus medidas de carácter social se podían y se debían defender. Y recuerdan que "Feijóo ha metido mucho la pata".

Pero la decisión de nacionalizar la campaña de Ferraz y de Moncloa también se somete a examen. A la espera de los datos finales, los socialistas no han logrado movilizar a su electorado. "No está siendo la mejor campaña del PSOE", aseguran en el ámbito progresista. Frenar la desmovilización, que arrastran por el permanente ruido que ha emanado del Gobierno de coalición con Unidas Podemos y por los acuerdos parlamentarios con ERC y EH Bildu, e imponerse el PP en el voto municipal eran los grandes objetivos de la dirección socialista.

Apelación a salir a votar

El propio CIS dijo el lunes que el PSOE no conseguía atraer a sus indecisos. En su primera macroencuesta, los votantes socialistas que no sabían si irían a votar era del 18,4%. Después de una semana de campaña, el siguiente sondeo dictaminó que la cifra no se movía. Todo lo contrario de lo que le sucedía al PP, que sí lograba disminuir el número de indecisos y pasaba de un 18,7% a un 11,6%.

La movilización, que su propio electorado vaya a votar, es fundamental para los socialistas. Y es lo que puede decantar las tres autonomías que están en liza: la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares. Sánchez, en su doble cierre en Tarragona y Barcelona (donde Jaume Collboni tiene serias opciones de ser alcalde), acusó al PP de "embarrar" la campaña para desactivar al votante del PSOE: "No quieren que vayamos a votar"

El candidato del PSC, Jaume Collboni, en el último acto de la campaña electoral, al que ha asistido Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. / Ferran Nadeu

En los tres territorios, aunque los populares sean primera fuerza, confían en reeditar una suma del bloque de izquierdas. La impresión es que pueden hacerlo, aunque sea por los pelos. Está muy, muy reñido, sobre todo en Valencia y Aragón. No hay derrotismo pero sí mucha inquietud. Los números del PSOE dicen que Ximo Puig, Javier Lambán y Francina Armengol tienen opciones de seguir. El problema es que el PP sostiene exactamente lo contrario: que son sus candidatos quienes podrán armar una mayoría con Vox, aunque en Zaragoza probablemente haría falta también Teruel Existe y en Palma, el PI, dos formaciones que no hacen migas con la ultraderecha.

El efecto Bildu

En estas regiones, las más disputadas, la preocupación por el estallido de casos de fraude electoral en estas últimas horas es relativa. Donde sí se han disparado las alarmas es en Andalucía. Allí, además, el número dos del PSOE ha sido implicado en un presunto caso de secuestro. Los socialistas han tratado de sobreponerse a los intentos de deteriorar su marca con el rechazo social que provocan las listas de Bildu pero la realidad es que esta polémica devuelve a primer plano el hecho de que su mayoría parlamentaria descansa sobre el independentismo vasco y catalán, entre otros. Y eso retorna la discusión al mismo sitio: ¿Se va a votar en clave nacional nacional o autonómica? En Aragón, por ejemplo sí admiten que lo de Bildu les hace "daño"; en la Comunidad Valenciana, no.

En Ferraz y en Moncloa veían con bastante claridad que la aceptación de las principales medidas del Ejecutivo como la subida de las pensiones, del salario mínimo, la creación de empleo o el paquete de decisiones contra los efectos de la inflación iba a tener una repercusión el 28M. Afectan a mucha gente, desatacan, y son muy valoradas. Por eso la campaña del presidente no se ha movido de su carril. Con la confianza de que no hay ola PP, de que se va a valorar su gestión y de que Vox le va a dar un susto al PP, que no prevé y que restará su avance, al menos en Aragón y la Comunidad Valenciana porque, subrayan, el voto entre ambos son "vasos comunicantes".

Campaña "de responsabilidad"

Su falta de reacción a las vicisitudes de esta campaña, en la que entraron bien con la ley de Vivienda y el desgaste del PP por Doñana, lo explican en que "no nos van a encontrar si quieren cuestionar todo el sistema electoral o hacer una campaña sobre ETA". Porque cuando el presidente habla sobre un tema, destacan, "lo hace más grande". "Es una cuestión de responsabilidad" y "de dejar al PP con su plan de cero propuestas y jaleo" para poder hablar de cosas "que afectan a millones de personas".

Noticias relacionadas

A esto y a su fortaleza territorial se acogen en Ferraz para reiterar que es muy factible que se queden sin La Rioja, que están peleando y no hay nada perdido en Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana y que van a seguir al frente de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias y Navarra. En Madrid nadie da un duro de que puedan superara a Más Madrid como segunda fuerza.

Consulta los resultados de las elecciones autonómicas en España el próximo 28M

Recuerda que el próximo 28M podrás consultar todos los resultados de las elecciones autonómicas del 28M en España: