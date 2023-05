Irene Montero y Ione Belarra esquivan Barcelona para no hacer campaña por Ada Colau

En el centro, Lilith Verstrynge, Ada Colau y Alberto Garzón este domingo en Barcelona. / EFE

Irene Montero y Ione Belarra no tendrán foto con Ada Colau en campaña. Las ministras y máximas representantes de Podemos no tienen previsto compatir escenario con la alcaldesa de Barcelona, que este domingo en las elecciones del 28 de mayo se juega su tercer mandato frente a unos pronósticos electorales que no aseguran su reelección.

A día de hoy, ni la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, ni la titular de Igualdad tienen previstos actos de campaña para la candidata de los comuns a la Alcaldía de Barcelona, pese a lo ajustado de los apoyos, que dan un triple empate entre Jaume Collboni, Xavier Trias y Colau. Así lo aseguran fuentes de los comuns mientras evitan confirmarlo en Podemos, donde apelan a un calendario de campaña que puede verse aún sujeto a cambios. La alcaldesa de Barcelona lanzó una invitación pública a todas las figuras del espacio, aunque el llamamiento no ha sido atendido por las máximas responsables de Podemos.

Cuando quedan cuatro días de campaña electoral -el sábado es la jornada de reflexión-, ni Belarra ni Montero han pisado Cataluña y han centrado su agenda en Comunidad Valenciana y Madrid, además de aquellas regiones donde gobiernan en coalición. Este miércoles, según informó Podemos a última hora del domingo, Belarra estará en Tarragona, en el único acto previsto por el momento territorio catalán.

La secretaria general del partido estuvo este domingo en la capital para apoyar a su candidata a la Comunidad, Alejandra Jacinto, y a la Alcaldía, Roberto Sotomayor, mientras Montero estuvo en Tenerife para apoyar a Noemí Santana, consejera en el gobierno insular. Las dirigentes centraron su discurso en polarizar, asegurando que "la derecha ya no existe en España" y que sólo está la "extrema derecha" que "ataca el corazón de la democracia", como aseguró la titular de Igualdad. Mientras, la de Derechos Sociales continuaba su campaña contra Ayuso y proseguía su ofensiva contra Más Madrid, "la izquierda cuqui".

Irene Montero, Noemí Santana y Laura Fuentes, este domingo en Tenerife. / EFE

Sí acudió a Barcelona la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, que es hasta ahora la máxima representante morada que ha protagonizado un mitin junto a Ada Colau. En el acto, la responsable morada también aprovechó para llevar Madrid a su discurso, contraponiendo este modelo de ciudad con el de Barcelona. "Sois un ejemplo para toda España. Ojalá en Madrid tuviésemos a una alcaldesa como Ada Colau", aseguró. Al acto acudió también el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, que alabó a la alcaldesa: "Si no existiera Colau, tendríamos que inventarla".

Ada Colau y Yolanda Díaz este sábado en Barcelona. / EFE

Un día antes, el sábado, fue Yolanda Díaz quien acudió a arropar a Ada Colau, en un acto donde más allá de la política volvieron a exhibir su buena relación personal. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar ya acudió el fin de semana pasado para hacer lo propio, y también estará Barcelona este viernes, para el cierre de campaña. Un total de tres mítines junto a la líder de los comuns, frente a la ausencia de Belarra y Montero. El ministro de Universidades y miembro de los comuns, Joan Subirats, también ha hecho campaña catalana, convirtiendo a las ministras de Podemos en las únicas del espacio que a día de hoy han evitado Cataluña.

ÚNICA ‘ALCALDESA DEL CAMBIO’ DE PODEMOS

Colau es, junto a sus ministras moradas y vicepresidentes autonómicos, una de las figuras institucionales de más peso del espacio. Es la única representante de los llamados ‘alcaldes del cambio’ que puede considerarse de Podemos, tras la caída de muchos de ellos en 2019 y la ruptura con sus antiguos aliados, como los actuales alcaldes de Valencia, Joan Ribó (Compromís), o de Cádiz, José María González Kichi (Adelante Andalucía).

Los comuns son también la única confluencia de Podemos que ha sobrevivido a los nueve años de vida del partido, y al largo historial de rupturas y escisiones. Las mareas gallegas, Compromís, Zaragoza en Comú o Ahora Madrid fueron alianzas efímeras que lograron en 2015 llegar al gobierno de grandes ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Zaragoza, Cádiz, A Coruña o Ferrol. A día de hoy, Podemos sólo conserva la bandera de Barcelona, aunque las tiranteces con la líder de los comuns no hacen más que aumentar.

RECELOS DE PODEMOS

En los últimos meses, la sintonía de Colau con Yolanda Díaz ha aumentado los recelos en Podemos. La líder de los comuns trató de emerger como una suerte de mediadora entre el partido de Ione Belarra y la vicepresidenta segunda para evitar un choque frontal. Pero entre los morados dan por hecho que ya ha tomado partido por la gallega dentro de la pugna abierta en la izquierda. Una batalla ahora en pause por la campaña electoral, que continuará tras las elecciones.

No pasa desapercibido en Podemos que la alcaldesa de Barcelona es una de las principales valedoras de Díaz desde que comenzó su carrera en solitario, y le ha brindado el apoyo de su organización para ayudarle en el despegue de Sumar. Esta circunstancia ha enfriado aún más la ya tirante relación entre el partido y Colau.

DISTANCIAMIENTO

La relación entre la catalana y la cúpula de Podemos no es sencilla, con unas tensiones que comenzaron ya en la era de Pablo Iglesias. El repliegue centralista del partido y su afán por controlar sus federaciones territoriales chocó de plano con la alcaldesa catalana y líder de Catalunya en Comú, que gracias a su peso institucional logró mantener su autonomía respecto a la dirección morada, y al mismo tiempo logró integrar a Podem dentro de su propia organización. Y después de su apoyo a Yolanda Díaz, la relación de Colau con las ministras de Podemos se ha enfriado todavía más. Aunque los canales siguen “abiertos”, la relación no es fluida, menos aún en el caso de Montero.

La última imagen de Colau junto a Ione Belarra data de octubre de 2021, en la presentación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa conjunta en materia de vivienda. Tuvo lugar unas semanas antes del acto de Valencia de Yolanda Díaz junto a Mónica Oltra, Mónica García y la propia Colau. Este hito supuso un punto de inflexión en la relación con todas ellas. Desde entonces, no han vuelto a compartir espacios públicos. En el caso de Irene Montero, hay que remontarse a un año antes, cuando acudió a Barcelona en calidad de ministra de Igualdad para una visita institucional.