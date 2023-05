Sánchez apretará en la fase final de la campaña para atraer a su 15% de indecisos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin que este lunes protagonizó en Vitoria. / L.Rico

A por la traca final. El PSOE llega al ecuador de la campaña electoral consciente de que los días que restan son claves y dispuesto a seguir con su política de anuncios para atraer a la franja más adormecida del electorado progresista. Ferraz cree que existe entre un 10% y un 15% de potenciales votantes que no han decidido su voto ni si cudirán a las urnas en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo y que resolverán sus dudas en la última semana. Ellos son el objetivo final de las nuevas medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto adelantar durante los mítines de estos días.

La movilización ha sido unas de las cuestiones que más ha preocupado a los socialistas estos meses. Los sondeos apuntaban a que sus votantes se mostraban remisos, fríos. El exceso de 'ruido' a lo largo legislatura les habían alejado del PSOE. Hasta el propio partido estaba poco estimulado, aislado. Ahora, tras una campaña que prácticamente comenzó en enero, el electorado está más activado pero queda un flanco de resistencia de hasta el 15%, que se espera sacar de casa con los últimos anuncios.

"Tenemos que ser capaces de movilizar este extra", explican fuentes del PSOE, porque históricamente la izquierda es más proclive a no ir a votar y la derecha es más disciplinada. Pero esto no significa, aseguran, que sin esta franja el resultado del 28M pueda estar en riesgo. La cúpula socialista no se mueve ni un milímetro del mantra que llevan repitiendo desde tiempo: que ellos "aguantan" y que no van a perder ningún gobierno autonómico.

Sólo en los últimos días admiten que está amenazada La Rioja. Pero insisten en que el bloque progresista va por delante en la Comunidad Valenciana y que Baleares, que hace un mes provocaba dudas por la situación de los socios, está consolidada. En Aragón ven muy importante que Teruel Existe -esta formación podría tener la llave del futuro ejecutivo- haya dicho públicamente que "no estará en un Gobierno con Vox (que lideraría el PP), ni en ningún tipo de acuerdo con ellos".

Ferraz se muestra muy confiada en la continuidad de Guillermo Fernández Vara, que apuntan, está "mejor" de lo que dicen las encuestas, y de Emiliano García-Page. También de que María Chivite (Navarra) y Ángel Víctor Torres (Canarias) repetirán sus actuales acuerdos, con más peso en los dos ejecutivos del bloque socialista.

Feijóo está "engordando" a Vox

Y aún así consideran que queda un margen de mejora. Que nadie del espectro progresista, destacan, piense que no vale la pena ir a votar o que está todo hecho. Mayo, recuerdan, es un mes con muchas fiestas locales y eso y el buen tiempo puede desmotivar a algunos electores. Porque, con la misma persistencia que sostienen sus grandes opciones de victoria, reiteran que no les afecta la polémica de las listas de Bildu. Tampoco piensan que ayude al PP porque el electorado de centro derecha ya está muy movilizado. Por eso no entienden que Alberto Núñez Feijóo haya focalizado en este punto la campaña porque "sólo beneficia a Vox". El PP, de este modo, "está engordando" a la ultraderecha. "A Feijóo no le interesa que Vox crezca", afirman en la cúpula socialista.

En la dirección no creen que esto pueda contribuir a afianzar una suma con el PP en algunas autonomías, como parece lógico, porque, destacan, lo que gana la ultraderecha lo pierden los populares. Y es muy relevante, señalan, la pugna entre el PSOE y el PP por quién queda primero. En definitiva que el porcentaje de voto, importa. Tampoco piensan que haya regiones o ciudades donde si Vox queda tercero puede poner en jaque una mayoría progresista porque la casuística, dice, es muy diversa.

Con Bildu fuera ya de la agenda diaria, los socialistas vuelven a su campaña de propuestas. El PSOE insiste en que en ningún momento la ha abandonado. Lo cierto es que el asunto les hizo perder la iniciativa. Han guardado más medidas para la recta final de la campaña, para atraer a los votantes que deciden su voto a última hora. Sánchez no soltó ninguna en el mitin que tuvo este jueves en Zaragoza. Es muy posible que guarde alguna para el acto del sábado en Valencia. La Comunidad Valenciana es la autonomía que el PP más anhela, por su importancia política y su peso demográfico y que se ha convertido en uno de los símbolos del 28M.