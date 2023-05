Guía para no perder detalle de la jornada electoral

2 Se lee en minutos E.E.



El día de las elecciones todo el mundo acude a los centros electorales para ejercer su derecho de sufragio. Un único día para que los ciudadanos voten, se haga el recuento de las papeletas y finalmente, se elija un candidato para los próximos cuatro años. Son muchas cosas a tener en cuenta que debemos conocer previamente si no queremos perder detalle de la jornada electoral.

¿Cómo sé si me ha tocado en la mesa electoral?

La elección de los miembros de las mesas electorales se realiza por sorteo entre todos los ciudadanos censados mayores de 18 años hasta los 70 años que sepan leer y escribir. A quienes les ha tocado, reciben una notificación mediante una carta por correo certificado. Lo que quiere decir que si no has recibido dicha carta, no has sido seleccionado.

¿Cómo votar?

Días antes de las elecciones, tendría que haber llegado a tu buzón una carta especificándote el centro electoral en el que debes votar. Ese día, es importante que lleves encima tu documentación ya que sin esta no podrás ejercer tu derecho de sufragio. Son válidos el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir, y pueden estar caducados siempre y cuando sea el documento real.

¿A partir de qué hora se puede votar?

La mesa electoral se forma a las ocho de la mañana, momento en el que tienen que estar presentes los miembros de la mesa, es decir, presidente, vocales y suplentes. Una hora después todos los centros electorales abren sus puertas y estas permanecerán así hasta las 20 horas, momento en el que el presidente de cada mesa anuncia en voz alta que da por finalizado el horario de votaciones.

¿Cuál es el material necesario para votar?

Además de los documentos personales que hemos mencionado anteriormente (DNI, pasaporte o carnet de conducir) es importante conocer el proceso de votación para que no haya posibilidad de confusión.

En cada mesa electoral hay una urna para poder introducir el voto de los ciudadanos. Antes de llegar a ella, en otras mesas hay numerosas papeletas de los partidos políticos en cuestión para poder elegir el que cada uno quiera.

En caso de querer mantener el voto en secreto, existe la posibilidad de hacerlo en cabina sin que nadie vea cuál es el partido que has elegido.

Una vez claro, tan solo hay que meterlo en el sobre electoral e ir a la mesa que te toca para poder introducir tu voto.

¿Cuándo se saben los resultados?

Una vez cerrada las urnas, a las 20:00h, comienza el recuento de votos. Esto puede llevar más o menos tiempo dependiendo de la magnitud de las elecciones, es decir, si son municipales, autonómicas o generales.

A lo largo de la tarde y a través de los diferentes medios de comunicación, se irá haciendo pública una visión general del recuento. Al final de la noche, o incluso a ciertas horas de la madrugada, se sabrá definitivamente quién ha sido el candidato y partido seleccionado.