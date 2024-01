Jorge Rey alerta de un cambio drástico en las temperaturas: la nieve será la protagonista

Enero ya se encuentra prácticamente en su recta final, y con él las temperaturas continúan descendiendo en gran parte del país. Sin embargo, la otra parte de la península y las islas, ha disfrutado de un primer mes de 2024 de lo más suave. Jorge Rey, el meteorólogo de 17 años que ha conquistado las redes sociales con sus predicciones y afición por las cabañuelas, ha publicado en su perfil, la previsión para esta semana y los últimos días del mes de enero.

El joven burgalés, que cuenta con más de 63.000 suscriptores en YouTube, comienza su previsión con un refrán que dice "enero es el mes primero; si viene frío, es buen caballero", dejando ver que el frío es una de las principales características de este mes. Así mismo, el adolescente que predijo la llegada de Filomena en enero de 2021, comienza su predicción señalando que "este viernes 19 se esperan nevadas, pero no en toda España", explica.

Mínimas que podrían llegar a los -10 o -11 grados

"No me hables desde Antequera, que allí como mucho pedimos que salga el sol y poco más. Las nieves se esperan en zonas como Burgos, Pamplona, Logroño... Hace una semana hablábamos de lo mismo, nevadas que llegaban a Ciudad Real, Burgos, Madrid, Castellón de la Plana, Zaragoza o Pamplona. Se hablaba de un temporal invernal que podía ser histórico, pero no pasó. Lo que realmente pasó de acuerdo con su interpretación, es que "no hubo lo que se esperaba, una borrasca que profundizase", añade Jorge Rey.

Esta semana Jogre Rey asegura que "esperamos unas borrascas 'hechas y derechas' que ya están dando precipitaciones sobre todo en el oeste, así como temperaturas más elevadas. Este viernes 19 se generalizaría un descenso de las temperaturas brusco, sobre todo notable en zonas del norte y centro con temperaturas invernales, y mínimas que en puntos de Castilla y León podrían llegar a los -10 o -11 grados. Aunque tenemos unos unos días de lluvias y mal tiempo, hay que confirmar que realmente llegue ese aire frío que se espera, porque si es así estaríamos ante unos días muy fríos para España", zanja el joven.