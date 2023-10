Nueva alerta de la AEMET: alcanzaremos 33 récords de días frente a los 5 esperados en una situación normal

Se esperan récords de temperaturas en octubre / Agencias

El otoño meteorológico ya ha hecho su entrada. De hecho, llevamos ya casi un mes en esta estación, y así nos lo hizo notar la bajada de temperaturas durante las dos pasadas semanas. Sin embargo, como es costumbre en España, el "veranillo de San Miguel" está dispuesto a hacernos sentir el calor del verano una vez más y nos ofrece un breve respiro antes de que llegue el frío del invierno.

Este curioso evento climático ocurre en pleno otoño, cuando se esperaría que las temperaturas comenzaran a descender y el ambiente se llenara de los característicos colores y brisas frescas de la estación. Sin embargo, el veranillo de San Miguel desafía estas expectativas al traernos un breve respiro de clima cálido y seco, recordándonos los días de verano por los que tendremos que esperar poco menos de un año para volver a disfrutar.

Si el pronóstico se cumple, llegaríamos a mediados de octubre con 33 récords de días cálidos en 2023 y ninguno de días fríos. En un clima no alterado, serían teóricamente esperables cinco récords de cada en un año completo. pic.twitter.com/vWJUzuajig — AEMET (@AEMET_Esp) October 3, 2023

Se prevén récords de temperaturas durante 33 días de este otoño

La Agencia Estatal de Meteorología ha compartido algunas de sus previsiones de cara al mes de octubre, que parece haber llegado con una energía de lo más veraniega, pues el "veranillo de San Miguel" ha llegado con más fuerza que otros años. Un fenómeno meteorológico que está cambiando por completo el otoño de este año, motivo por el cual la AEMET ha querido compartir los valores históricos que se alcanzarán durante las próximas semanas.

Según la agencia, se espera "llegar a mitad de mes con 33 récords de días con temperaturas por encima de lo normal", explica. Una situación anómala, que de no ser por este cambio de temperaturas, se registrarían valores mucho más bajos: "Sin cambio climático estaríamos hablando de ‘tan solo’ 5" días de récord. Valores historicos para los meteorólogos: "33 vs 5 y 33 vs ningún récord de frío. Datos que hablan solos", apunta la AEMET en su cuenta de Twitter.