Esto es lo que dice la AEMET acerca de la llegada del frío a España

Las temperaturas no hacen más que subir en España, atrasando la llegada del frío. Ante la negativa del veranillo de San Miguel de terminar, te traemos los avances por parte de la AEMET de la llegada del un clima más fresco a la península.

El otoño debería haber empezado el 23 de septiembre en nuestro país, sin embargo, parece que el verano no deja de alargarse dejándonos el rastro de un clima cálido que se intensifica cada vez más.

El veranillo de San Miguel es un claro ejemplo de esto y, aunque la apariencia del paisaje español sea de un inminente otoño con hojas rojizas y amarillentas por todos lados, el clima no dice lo mismo.

Y es que la estación que se caracteriza por su bajada de temperaturas, lluvias, y vientos no está en su máximo esplendor este año. Lo único que nos hace percibir más el otoño es la disminución de las horas de luz, que se hace cada vez más notable conforme pasan los días.

Entonces, ¿cuándo llegará el frío?

Parece que, a este paso, tendremos que cruzar los dedos y esperar al solsticio de invierno el 21 de diciembre. Para ese entonces se prevé que las temperaturas habrán bajado lo suficiente como para considerar que el país ha entrado en la festiva estación.

El otoño no ha coincidido con su comienzo real y los fenómenos meteorológicos que deberían darse para que bajen las temperaturas no tienen pinta de querer desenvolverse. Esto no hace más que poner trabas a los expertos, cuyo pronóstico dista cada vez más de ser tan certero como nos gustaría.

Los últimos avances de la bajada de temperaturas

El veranillo de San Miguel se ha alargado, pero no todo son malas noticias para los amantes del frío. Bien es cierto que el calor persistirá esta primera semana de octubre, con temperaturas mucho más elevadas de lo normal incluso en el norte de España.

Sin embargo, una vez acabe la semana, y de cara al Puente del Pilar, se prevé un leve descenso de las temperaturas con lluvias en el Cantábrico que harán que bajen las temperaturas hasta 10 grados.

No obstante, las temperaturas volverán a subir una vez avance la semana, proporcionando a la península un clima veraniego en pleno octubre.