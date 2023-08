Roberto Brasero es pesimista con el tiempo en el Cantábrico este miércoles y jueves

Predicción del tiempo para esta semana por Roberto Brasero en Antena 3 / Antena 3

2 Se lee en minutos D. M.



El meteorólogo Roberto Brasero nos ha avanzado esta semana un dato muy curioso y que ha llamado la atención. Y es que el Centro Europeo de Previsión ha lanzado su pronóstico estacional para estas última ola de calor que acompaña a España estos últimos días. Una vez más, se espera con una alta probabilidad, superior al 70%, que las temperaturas en España sean superiores al promedio trimestral, lo que indica un verano caluroso, explicaba Brasero.

Esta semana está teniendo lugar la cuarta ola de calor del verano con temperaturas que superarán los 40 grados afectando al cuadrante nordeste y cuencas de los grandes ríos de la península, confirmaba la Agencia Estatal de Meteorología.

Cuarta ola del verano en España

En los próximos días las temperaturas subirán progresivamente por “la fuerte insolación sobre una masa de aire cálida y estable, dando sitio a un episodio de ola de calor a partir del domingo que afectará a amplias zonas de la península”, según las predicciones. Inicialmente, se quedarían fuera de la incidencia de la ola de calor sobre el país, cuya probabilidad es de nivel medio según la AEMET, la región gallega salvo el sur, además del Cantábrico y el área mediterránea.

El transcurso del verano

La semana será cálida para todo el país y cada día de la misma tendrá un transcurso diferente. El martes hará más calor que hoy. El miércoles y el jueves hará más calor en el Cantábrico y en el resto del país la temperatura será parecida. El viernes se debería notar una bajada pero solo en Galicia y noreste de España. En el resto del país estos días la temperatura seguirá siendo igual y no se verán bajadas.

Noticias relacionadas

Por último, desde @eltiempobrasero, el fin de semana será otra historia, es lo que ha dicho el meteorólogo Roberto Brasero sobre la predicción de esta semana.

🥵Mañana MARTES hará más #calor que hoy



🔴El MIÉRCOLES y JUEVES más calor en el Cantábrico y en el resto parecido



🪭El VIERNES se debería notar una bajada pero solo en Galicia y noroeste



El #FinDeSemana será otra historia: ya SIN #OlaDeCalor #tutiempo pic.twitter.com/C9yXl2n0O0 — Tutiempo (@tiempobrasero) 21 de agosto de 2023

En el resto de España tenemos avisos de nivel amarillo (riesgo) o nivel naranja (riesgo importante). Es cierto que, de momento, no vemos avisos de nivel rojo (riesgo extremo) como ha ocurrido en olas anteriores, y que quizá esta no vaya a ser tan intensa, pero sí que será muy extensa. Y es que el miércoles ya podríamos ver algún aviso amarillo también por el interior de Asturias (38ºC en Mieres) y Cantabria (38ºC en Reinosa) y ya veremos si el viernes no llegan los 40ºC a Murcia, donde por el momento se están librando.