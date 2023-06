El joven meteorólogo Jorge Rey alerta sobre la llegada de un verano diferente: "Será muy distinto a los demás"

Jorge Rey predice un verano diferente / EPE

Jorge Rey es un gran aficionado a la meteorología, siendo capaz de predecir con tan solo catorce años la borrasca Filomena que asoló España en 2020. Proveniente de Burgos y autodenominado "tu hombre del tiempo", Jorge Rey causa sensación en las redes sociales con su técnica de las cabañuelas a la hora de elaborar predicciones climáticas y su gran sentido del humor.

Tal ha sido su impacto en los últimos meses, que el joven se ha convertido en un ejemplo a seguir por algunos de los profesionales de la meteorología. En su visita a 'Horizonte', programa presentado por Iker Jiménez en Cuatro, Jorge Rey ha desvelado las que son sus predicciones para este verano en España, dejando claro que difiere considerablemente de lo establecido por otros expertos.

Tras convertirse en el único meteorólogo capaz de predecir el impacto de Filomena, Jorge Rey ha vuelto a dar en el clavo cuando nadie más lo ha hecho. Y es que, mientras que la gran mayoría de expertos en la materia anticipaban un mes de junio dominado por la sequía, el joven burgalés predijo la llegada de abundantes lluvias en este atípico mes de junio que vivimos.

Jorge Rey lanza una predicción para estos meses de verano

Con julio y agosto a la vuelta de la esquina, Jorge Rey ha presentado las que son sus predicciones para este verano en el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez en Cuatro. El joven meteorólogo comenzó explicando que "he vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo".

Este aficionado a la meteorología se distancia una vez más de los expertos que auguran sequía en España durante este verano, para predecir unos meses de julio y agosto en los que "volverá el agua y las lluvias". Una predicción basada en el comportamiento de las hormigas, que de nuevo este verano se caracterizan por presentar un comportamiento extraño, lo que supone según Jorge Rey, la llegada de un verano diferente.

El joven burgalés explica cómo "el año pasado, las hormigas salieron antes de tiempo y eso indica que el verano podría ser más húmedo de lo normal. Al igual que las cabañuelas, que también valorar esa probabilidad”, termina señalando para después finalizar con una predicción de tormentas constantes en la costa mediterránea. Sea como sea, está claro que estamos ante un prodigio de la meteorología que, a sus dieciséis años, ha sido capaz de eclipsar a los más experimentados en la predicción del tiempo.