El secreto de Jorge Rey para acertar con sus predicciones del tiempo

Jorge Rey durante su intervención en El Horizonte

1 Se lee en minutos D. M.



Jorge Rey ha asistido a "El Horizonte" para hablar sobre el tiempo y la forma en la que predice el tiempo, forma por la que se ha hecho conocido por sus predicciones del tiempo en España.

La forma de predecir el tiempo de Jorge Rey es con el método de "Las Cabañuelas". Las cabañuelas son un método tradicional de predicción meteorológica a largo plazo sin base científica; es decir, sirven para predecir el clima en los próximos 12 meses del año, observado el comportamiento de las condiciones meteorológicas de los primeros 12 días de enero.

Este método de predicción climatológica ha sido utilizado a lo largo de los años por campesinos del centro y sur de España

"La naturaleza me fascina"

Noticias relacionadas

En la entrevista que ha tenido con "El Horizonte" ha confesado que, "He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo".

Cómo conoce el tiempo y su predicción

El invitado al programa contaba cómo se puede conocer el tiempo a través de observar las hormigas: "Sacar tierra, la necesidad de buscar cobijo. Yo me doy cuenta de eso y digo que está pasando algo. Eso podría decir que a las tres o cuatro semanas podrían venir lluvias". E incluso por el comportamiento de las hormigas voladoras: "Tuvieron el año pasado un comportamiento anómalo, salieron antes de tiempo, me paré a hablar con gente que supiera del tema y resulta que este verano sería más húmedo de lo normal".