Listado de los mejores planes al aire libre (y más aventureros) para que tus hijos disfruten esta primavera

El buen tiempo de la primavera anima a todos a salir fuera a la calle, a los parques y a la naturaleza a disfrutar. Pasar tiempo al aire permite a nuestros hijos e hijas adoptar habilidades que de otra forma no podrían hacerlo. Como dice la psicóloga, pedagoga y activista de la infancia en la naturaleza, Heike Freire, "la naturaleza contribuye a afinar y armonizar nuestros sentidos, libera el movimiento, restablece nuestra capacidad de atención y concentración, regula nuestra energía, nos ayuda a recuperarnos del estrés, favorece el juego espontáneo y el encuentro con el mundo y con nuestros iguales, aumenta, en suma, el bienestar de los niños y niñas".

Si tienes hijos o hijas es posible que estés pensando qué puedes hacer con ellos para aprovechar fuera estas temperaturas o quizás te has quedado sin ideas porque ya has hecho todos los planes posibles con ellos. Si es así, repasamos contigo algunas propuestas para hacer en familia.

Pintar en la naturaleza

¿Por qué no sacar el lado más artístico de la familia en la naturaleza en vez de en casa? Podéis crear el plan perfecto con tus hijos en un parque y con unas pinturas. Os damos algunas ideas para que no lleguéis y no sepáis que hacer con un folio en blanco: pintaros los unos a los otros, ir rotando el cuadro que estemos haciendo de manera que todos pintemos en todos los cuadros, pintar los elementos que veamos a nuestro alrededor (un árbol, un parque, una mariquita)... ¿Queréis ser más creativos? Podéis comprar un pequeño caballete y un lienzo para atreveros a ser unos artistas reales.

Hacer un picnic

¿Os apetece disfrutar del día tan bueno que hace pero sabéis que si salís a pasear vais a ir con prisas porque tenéis que volver a casa para la merienda-cena? ¿Y si se hace la merienda-cena fuera en la naturaleza? Os animamos a que cojáis una cesta de mimbre que incluyáis los alimentos que más os apetezcan, una sábana de picnic y os paséis la tarde en un parque. ¿Es probable que los niños se manchen y que la escena no sea una foto ideal de una familia en un picnic? Sí, es bastante probable. Pero los niños disfrutarán corriendo y jugando en la naturaleza a la par que vosotros como familia también podréis tener momentos de tranquilidad.

Pintar camisetas

Sabemos que es un peligro usar pinturas en nuestra casa, sobre todo aquellas que sean acrílicas y que puedan dejar una mancha en una alfombra o en suelo imposible de quitar. Por eso, no hay mejor momento que con estas temperaturas suaves para irnos a un parque, sentarnos en el césped y coger camisetas viejas blancas que no usemos para pintarlas con los niños y niñas como queramos. Podemos pintar directamente con las camisetas puestas, lo cual se puede convertir en un juego por ver quién pinta más en la camiseta que en el cuerpo, o directamente podemos pintarlas extendidas en el césped. Os recomendamos usar pinturas para telas para que con los lavados no se vaya el dibujo.

Gymkanas con más familias

Si es posible que os reunáis con más familias podéis organizar entre todas una pequeña gymkana tanto para padres como para niños.

Ir a museos

Los días más calurosos de primavera os recomendamos entrar en los museos con los que no solo aprenderán los niños, sino que también se refrescarán.

Plantar una flor

Las terrazas y las ventanas de las casas se llenan en primavera de plantas floreciendo. Os animamos a que compréis unas semillas o compréis ya una planta y dejéis que vuestros hijos sean los jardineros y las planten ellos.

Hacer un postre

No hace falta que hagamos una tarta o un bizcocho complicado para que nuestros hijos disfruten de un postre delicioso. ¿Por qué no realizar con ellos unas piruletas de plátano y chocolate? ¿Os apetece algo más salado como tomatitos con queso o unos mini sándwiches? Os dejamos estas opciones para inspiración:

Ir a conciertos para niños

Ahora que comienzan las fiestas populares de las ciudades y pueblos, por la mañana se suelen organizar conciertos y actividades pensadas para niños. Os animamos a que echéis un vistazo a los carteles de las fiestas de vuestro lugar de residencia.

Juegos de agua

Globos de agua y niños son una combinación que siempre funciona a la perfección. Dale a tus hijos e hijas unos globos de agua en el parque y tendrán la tarde más divertida y fresquita de los meses de mayo y junio.

Hacer helados de frutas

Podemos usar las frutas más refrescantes de temporada para hacer helados con frutas. Os dejamos estas opciones como inspiración:

