Carta a los Reyes Magos, una oportunidad para educar

Lucía odiaba el momento de ver elaborar a sus hijos la carta a los Reyes Magos. Pero gracias a un post de la socióloga y educadora Alba Castellví, ese momento odiado convertido en puro trámite pasó a provocar un momento de encuentro y magia.

“Lo reconozco, he llegado a odiar el momento en que mis hijos se sentaban a escribir la carta a los Reyes Magos, después de estudiarse mejor que cualquier otro libro el catálogo de juguetes de turno. Me he puesto a temblar al ver la cantidad de juguetes que piden, lo vagos (de perezosos, pero también de poco concretos) que son a la hora de contar cómo se han portado, el haberlo convertido en un mero trámite para recibir el premio, los regalos. Y me he sorprendido pensando: ¿pero qué estoy haciendo?

Parece que estoy educando a dos seres interesados, con nula capacidad de autocrítica y con pocas ganas de comunicarse de verdad. Por eso me gustó encontrar un post de Alba Castellví y de él rescato la apuesta por hacer de la escritura de la carta, convertida en puro trámite de consumismo, en una oportunidad para educar”.

Consejos para realizar con los niños la carta de los Reyes Magos

Alba Castellví aporta algunas claves para que se haga una carta a los Reyes Magos conscientemente

Predicar con el ejemplo

Si queremos unas cartas más honestas, que no sean una mera apuesta por el consumismo, empecemos nosotros. Podríamos redactar una carta en la que hagamos balance del año, de nuestros progresos, de las cosas importantes, y les pidamos cosas inmateriales. Si lo pienso, yo ya he redactado cartas de este tipo, pero a mis hermanos, mi pareja y mis padres, en donde les cuento lo que quiero pedir a los Reyes, tanto material como inmaterial (tiempo juntos, paciencia o energía, por ejemplo), además de hacer balance del año. Así que este año he compartido una carta de este tipo con mis hijos.

Hablar con el niño o niña sobre los regalos que se pide

Debemos hablar sobre los regalos con nuestros hijos para evitar que se vean demasiado influidos por la publicidad o las ideas de los amigos. Alba incluso propone que en la carta a los Reyes Magos pidamos a nuestros hijos que expliquen cómo van a usar ese regalo que piden y con quién. Seguro que reflexionando sobre eso descartan juguetes.

Ser más concreto con los balances o las propósitos de mejora

"Aprovechar el momento de escribir la carta para reflexionar sobre el último año: huir de la fórmula genérica “Este año me he portado muy bien” para concretar qué cosas han ido bien. Por ejemplo: “Este año me he esforzado con la música aunque no tenía muchas ganas, he procurado no olvidar poner la mesa ningún día…” De esta manera el niño ve qué cosas valiosas ha hecho en el último periodo y puede sentirse satisfecho”, dice Alba. Con los propósitos, “en vez de escribir 'Este año me portaré bien', es mejor concretar cómo. Por ejemplo: “Tengo intención de hacer todo lo posible para ayudar en casa y de ayudar a mi hermana a vestirse.”

Con estas ideas y especialmente con la lectura de mi carta, tengo que decir que escribir la carta a los Reyes Magos se ha convertido en un momento de verdadero encuentro, de educar en valores, de conocernos un poquito más entre todos y de entender que ese es el verdadero regalo y no solo lo que traerán sus majestades en los camellos. Pero estos Reyes son tan Magos tan Magos que hasta escribirles una carta de verdad, con el corazón, es magia pura.

