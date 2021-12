Estos son los peligros de intentar cambiar a tus hijos

4 Se lee en minutos Marina Borràs



Desde el momento en que nos enteramos de que estamos esperando un bebé, o puede que incluso antes, ya empezamos a imaginar cómo será, el futuro que tendrá, las posibilidades que le esperan, los logros que podrá alcanzar… Y nos creamos expectativas.

No es nada extraño o que les pase a algunos padres solamente, es completamente normal. El problema surge cuando esas expectativas que nos hemos creado condicionan la educación que damos a nuestros hijos e hijas y, por lo tanto, les acaban limitando.

Esto es lo que ocurre cuando intentas cambiar a tu hijo

Es importante que aclaremos que con “intentar cambiar a nuestros hijos e hijas” no nos referimos a corregir comportamientos inadecuados o ayudarles a encontrar la mejor versión de sí mismos. Estamos haciendo referencia a la intención de querer moldearles, que se ajusten a lo que nosotros queremos de ellos o para ellos, que sean, al fin y al cabo, como nosotros nos habíamos imaginado que serían.

"Si te generas expectativas estás perdido. Porque como tu hijo no las cumpla, tú te frustras y a tu hijo le bajas la autoestima" Francisco Castaño Profesor

Cuando intentamos que nuestros hijos encajen en el ideal que nos habíamos formado para ellos, les estamos encasillando y limitando su potencial y su libertad para ser quienes ellos deseen ser.

Como explica el profesor Francisco Castaño, “con los hijos hay que tener ilusiones, no expectativas. Si te generas expectativas estás perdido. Porque como tu hijo no las cumpla, tú te frustras y a tu hijo le bajas la autoestima. Y la ilusión si es importante, hay que tener ilusión por acompañar a tu hijo en la búsqueda de su mejor versión”.

Dejarles vivir su vida, con todas sus consecuencias

En el evento Educar es Todo realizado el pasado mes de noviembre, la psicóloga Patricia Ramírez nos lanzaba una reflexión al comenzar su ponencia: “Cuando tus hijos salgan a jugar el partido de su vida, ¿de qué los quieres, de suplentes o de titulares?”.

Respecto a esto, la psicóloga explicó: “Yo los quiero de titulares, pero no para que protagonicen y tengan el ascenso, o sean más competitivos, en absoluto. Esa no es mi escala de valores. Los quiero de protagonistas para que puedan elegir la vida que ellos crean que tiene sentido, con sus muchos fracasos y sus pocos aciertos, pero una vida que realmente valga la pena vivirse, de la que se sientan orgullosos. Ya sea porque hayan elegido una profesión, que económicamente igual no les da mucho, porque hayan elegido a la persona con la que se sienten a gusto… porque tengan una vida elegida”, sentenció Patricia.

"Quiero que mis hijos vivan una vida que realmente valga la pena vivirse, de la que se sientan orgullosos" Patricia Ramírez Psicóloga

El suplente, en cambio, “es aquel al que le hemos dicho: ¿pero bellas artes vas a estudiar? Pero si te vas a morir de hambre… ¿No querrías hacer otra cosa? Mira tu padre con el despacho de abogados que tiene…”. “Ese puede que en el futuro tenga mucho dinero y una vida muy estable, pero seguramente cuando mire para atrás se dé cuenta de que la vida le ha dejado poca huella”, aclara la psicóloga.

La importancia de la aceptación absoluta e incondicional

Patricia Ramírez continuó su ponencia hablando de cómo podemos educar a nuestros hijos e hijas en la resiliencia, e hizo hincapié en la aceptación absoluta de cómo son y de las decisiones que toman. Respecto a esto, la psicóloga señaló que muchos padres podrían opinar: “Pero es que no me gusta su manera de pensar”, y respondió: “Bueno, pero es que es la suya. Y tu hijo tiene que vivir la vida según la escala de valores”.

En este sentido, Patricia también se detuvo a explicar por qué no debemos educar a nuestros hijos en la obediencia ciega: “Muchos padres a veces dicen que sus hijos no les obedecen a la primera… ¡Pues bendito sea! Porque los niños tienen que aprender a negociar en casa. Si aprenden a obedecer a la primera, porque si no obedezco a la primera mi madre me deja de hablar, mi padre me da una voz… ¿qué aprenden? Que obedecer a la primera, ser sumiso, es la manera de que te sigan queriendo y de no perder a la gente que tú quieres”.

Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que si nuestros hijos lo aprenden, “lo van a trasladar a su grupo de amigos, y cuando les ofrezcan tirarse por una zanja o fumarse un porro, dirán que sí aunque no les apetezca. Porque no habrán aprendido a negociar en casa, no tendrán un criterio propio porque no se lo habremos fomentado, porque les habremos dicho ‘en esta casa se hace lo que yo digo y punto’”.

Estas son algunas de las claves que nos dejó Patricia Ramírez en su ponencia, pero si queréis conocerlas todas, aquí os dejamos su intervención al completo. ¡Que la disfrutéis!

Noticias relacionadas