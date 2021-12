Regalos Navidad: Estos son los mejores juguetes por edad

6 Se lee en minutos Alicia Mendoza



La Navidad está a la vuelta de la esquina y ya comienza la compra de los regalos para la familia y amigos. Cuando tenemos hijos e hijas se abre un nuevo universo que exploramos para dar el juguete más adecuado a cada niño según su edad.

Los juguetes ayudan al desarrollo de los niños sobre todo en sus primeros años de vida: les ayudan a explorar sus sentidos, a comenzar a caminar o les introducen poco a poco en el lenguaje.

Antes de ir a comprar a nuestros hijos los juguetes, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones:

Sigue la regla de los 4 regalos : un regalo que sirva para llevar, otro que ellos deseen, otro relacionado con la lectura y otro que les haga falta.

Si son pequeños, busca regalos que fomenten su psicomotricidad .

Compra regalos que se puedan compartir en familia.

Os damos algunas opciones de regalos según las edades de los niños y niñas.

Niños de 0 a 5 meses

Los recién nacidos no necesitan muchos regalos, pues estos niños no pueden ni coger objetos. Estos niños se llevan todo a la boca, por lo que es recomendable darles juguetes grandes que no se vayan a tragar y el material puede ser tanto textil, silicona o madera. Algunos juguetes que les pueden gustar son:

Mordedores : Los mordedores les ayudan a aliviar el dolor con la salida de los primeros dientes y se divierten con ellos.

Sonajeros con anillas : Los sonajeros estimulan su oído y son fáciles de agarrar.

Libro 'El bebé toca y descubre': Podemos enseñarle las imágenes y los colores que presenta su cuento, así como permitir que nuestro hijo toque las distintas texturas que contiene.

Niños de 6 meses a 1 año

Además de los mordedores y los sonajeros, los niños comienzan a poder coger con mayor facilidad los objetos a partir de los 6 meses. Estos son algunos juguetes para estas edades:

Peluches: Tanto pequeños como grandes para que puedan ir cogiéndolos.

Mantas de descubrimiento sensorial: Estas mantas suelen venir con solapas que pueden levantar y que puedan agarrar muy fácilmente.

Libro 'Cucamona': Los niños y niñas más pequeños todavía no comprenden las palabras. Por eso, este libro blandito y de tela permite que aprecien a través de texturas, sonidos e ilustraciones, los elementos de la naturaleza y de su alrededor tales como los pájaros, las mariposas o los espejos.

Niños de 1-2 años

A partir de estos años los niños comienzan a tener mayor psicomotricidad, por lo que podemos regalarles juguetes que fomenten sus movimientos:

Pelota Montessori y la pelota Pikler : La pelota Montessori les permite agarrarla cuando la tenemos atada al móvil de la cuna y rueda lo suficiente para ellos. La pelota Pikler es de fácil agarre y pueden introducir piezas en ella.

Juguetes de arrastre : Un coche del que tirar o algún juguete con ruedas les va a venir muy bien para que empiecen a gatear y luego caminar.

Libro 'El Pollo Pepe': Este cuento incluye ilustraciones y pop-ups interactivos para que nuestros hijos vayan comprendiendo la importancia de la alimentación para crecer sanos.

Los andadores suelen ser un regalo muy común en estas edades, pero según la Asociación Española de Pediatría no es recomendable su uso pues con ellos tienen mayor riesgo de sufrir accidentes y los niños comienzan la marcha autónoma más tarde.

Niños de 2-3 años

Podemos seguir introduciendo juguetes de arrastre y otros nuevos juguetes que vayan formando su razonamiento:

Juegos de encajar figuras : Con este tipo de puzles van a ir razonando sobre los tamaños y las formas para poder encajar las piezas en los huecos adecuados.

Rodari: Este juguete estimula sus sentidos: pueden tirarlo e ir a recogerlo, pueden dejarlo rodar, pueden agitarlo para escuchar su sonido o pueden intentar coger las bolas de su interior.

Libro '¿Puedo mirar tu pañal?': Rantoncito y sus amigos acompañarán a nuestro hijo o hija en el proceso de dejar el pañal para pasar a hacer pis en el baño.

Niños de 3-4 años

Durante estos años los niños comienzan a aprender a escribir y a leer. Por eso, podemos regalarles juguetes que fomenten estas dos capacidades:

Puzles de alfabeto: En el mercado existen distintos juegos que les permiten juntar u ordenar las letras para formar palabras.

Dictate & Shape (Miniland) : Con este juego aprenderán sobre aspectos lógicos relacionados con las matemáticas y fomentarán su pensamiento crítico.

Juegos de construcciones: Este tipo de juegos de construir les ayuda a concentrarse y estimulan la parte del neocórtex del cerebro, que coordina las funciones ejecutivas.

Libro 'Ni Guau ni Miau': Los dueños de este perro descubren que por las noches se reúne con varios gatos y se comporta igual que ellos: se sube a los árboles, se tira desde los tejados… Un cuento de Blanca Lacasa y Gómez ideal para los niños y niñas a partir de los tres años con el que aprenderán a aceptar la diferencia y la diversidad.

Niños de 5-6 años

Legos : Al igual que con los juegos de construcciones, los Legos estimulan su cerebro ejecutivo.

Pizarras magnéticas en las que dibujar : Con ellas podrán desarrollar su creatividad

Bicicletas, patinetes...

Libro 'La caja de las palabras': Ari es una niña que tiene mucha curiosidad por conocer el significado de las palabras. Todo cambia cuando sus padres le regalan un diccionario. Un libro ilustrado por Eva Vázquez y escrito por Mar Benegas que podrá incentivar la curiosidad de nuestros hijos e hijas.

Niños de 6-8 años

Twister : Con este juego podrán conocer los límites de su cuerpo y practicarán la coordinación y el equilibrio.

Party & Co Junior : A partir de los 8 años, podemos jugar con los niños a este divertido juego de mesa.

Libro 'Cuentos para entender el mundo': El escritor Eloy Moreno recopila y reescribe en este libro diferentes cuentos que ayudarán a nuestros hijos a entender, poco a poco, la vida, tanto en sus cosas buenas como en sus cosas malas.

Niños de 9-12 años

Jungle Speed : Un juego divertido que les ayudará a fomentar su psicomotricidad y que podrán jugar tanto en familia como con sus amigos.

Smart IQ Fit : Juego con el que desarrollarán su lógica y no querrán parar de jugar hasta haber colocado bien todas las piezas.

Libro 'Proyecto Abuelita': Iván, Sofía, Tania y Nicolás trazarán un proyecto con el objetivo de que sus padres no trasladen a su abuela a una residencia de ancianos. Un libro de Anne Fine con el que apreciarán el tiempo que pasan con sus abuelos.

Niños de 12 años en adelante

Catán : Juego de mesa para jugar en familia en el que los jugadores tienen que construir pueblos en una isla a la que llegan. En este juego tendrán que aprender a resolver conflictos mediante la colaboración.

Times Up : Cada jugador tiene una carta con dos palabras y tiene que explicar al resto de jugadores de qué se trata sin nombrar la palabra antes de que se acabe el tiempo.

Videojuegos apropiados a su edad .

Libro 'El cofre de nadie': La búsqueda de la identidad, la adicción a las redes sociales, las relaciones amorosas, la toxicidad… Son temas que aborda El cofre de nadie, de Chiki Fabregat, una novela perfecta para aquellos adolescentes que se encuentran un poco perdidos.

