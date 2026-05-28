Hasbro lanza una nueva línea de juegos oficiales de Monopoly para el Mundial de 2026
La compañía presenta tres propuestas inspiradas en la FIFA World Cup 2026, entre ellas una edición de Monopoly con cartas Panini Prizm, una caja de refuerzo y una versión futbolera de Monopoly Deal
La cuenta atrás para el Mundial de fútbol de 2026 ya ha comenzado también fuera del terreno de juego. Hasbro Games ha lanzado una nueva colección de juegos oficiales inspirados en la FIFA World Cup 2026™, pensada para reunir a aficionados al fútbol, coleccionistas y familias en torno a la competición.
La principal novedad es Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026™ Edition, una edición especial que combina la mecánica clásica del Monopoly con el universo de las cartas Panini Prizm. En esta versión, los jugadores pueden elegir estrellas del fútbol en las tarjetas Panini para formar un equipo de talla mundial y avanzar por el tablero tomando el control de partidos históricos de la Copa Mundial de la FIFA.
Durante la partida, los jugadores compiten por los puntos de sus oponentes comparando las estadísticas de las tarjetas Panini y lanzando dados especiales. Además, pueden sumar puntos adicionales al superar los desafíos Game Changer y competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El jugador con más puntos al final de la partida gana. El juego está recomendado para mayores de ocho años, permite partidas de dos a cuatro jugadores y tiene un precio aproximado de 44,99 euros. Ya está disponible en los principales distribuidores.
La nueva línea mundialista de Hasbro se completa con Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026™ Booster Box, una caja con 24 cartas adicionales que incorpora nuevos futbolistas, cartas ultra raras y más opciones estratégicas para coleccionar e intercambiar. Este producto es compatible con el juego de mesa Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026™ y añade nuevas posibilidades a las partidas. La caja de refuerzo está recomendada a partir de ocho años, está pensada para dos jugadores y tiene un precio aproximado de 34,99 euros.
Por último, Hasbro también lanza Monopoly Deal FIFA World Cup 2026™ Edition, una versión futbolera del popular juego de cartas. En esta edición, el objetivo es ser el primero en completar tres equipos de diferentes colores, mientras los rivales intentan frenar la jugada con cartas de acción, goles sorpresa y ventajas estratégicas.
Esta propuesta está diseñada para partidas rápidas y resulta adecuada para viajes, reuniones con amigos, previas de partido o noches de juegos en familia. Está recomendada para mayores de ocho años, permite partidas de dos a cinco jugadores y tiene un precio aproximado de 8,62 euros. Con esta nueva colección, Hasbro calienta la previa del Mundial de 2026 con una línea de juegos pensada para trasladar la emoción del fútbol a casa.
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