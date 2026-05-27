Responsable Senior de Nóminas SAP - Teletrabajo 40%

En un momento en el que la gestión laboral y administrativa se ha convertido en una pieza estratégica dentro de las empresas, los perfiles especializados en nóminas y herramientas SAP viven uno de sus periodos con mayor demanda. La transformación digital de los departamentos de recursos humanos ha provocado que las compañías busquen profesionales capaces de combinar experiencia técnica, capacidad de organización y dominio de entornos tecnológicos complejos. En este escenario aparece una oportunidad especialmente interesante para quienes quieren avanzar en su carrera dentro del área laboral y de gestión de personal.

Una importante compañía ubicada en Madrid busca incorporar un perfil de responsable sénior de nóinas SAP, una posición pensada para profesionales con experiencia consolidada y visión global de los procesos de administración de personal. Además, el puesto cuenta con modalidad de teletrabajo al 40 %, un aspecto cada vez más valorado por quienes buscan equilibrio entre vida profesional y personal sin renunciar al crecimiento laboral.

La persona seleccionada asumirá funciones clave relacionadas con la gestión integral del ciclo de nómina mediante SAP, garantizando que todos los procesos se desarrollen de manera precisa y dentro de los plazos establecidos. Entre sus responsabilidades se encuentra la supervisión de incidencias, la coordinación de procedimientos administrativos y el control de la correcta aplicación de normativa laboral y salarial dentro de la compañía.

El puesto requiere una elevada capacidad de análisis y organización, ya que también será necesario colaborar con diferentes departamentos internos para asegurar que toda la información relacionada con empleados, contratos y retribuciones se gestione correctamente. A ello se suma el seguimiento de procesos vinculados a auditorías internas, reportes y control documental, elementos fundamentales dentro de empresas con estructuras complejas y un alto volumen de trabajadores.

La oferta está orientada a perfiles con experiencia previa en posiciones similares y un manejo avanzado de SAP aplicado al área de nóminas. La empresa busca profesionales acostumbrados a trabajar con altos niveles de responsabilidad, precisión y autonomía dentro del departamento laboral. La experiencia en gestión administrativa de personal y conocimientos actualizados en legislación laboral serán aspectos especialmente valorados durante el proceso de selección.

Uno de los puntos más atractivos de esta oportunidad es la posibilidad de desarrollar la carrera profesional dentro de un entorno corporativo estable, dinámico y con procesos altamente profesionalizados. Además, la modalidad híbrida permite combinar jornadas presenciales con teletrabajo, algo que muchas personas priorizan actualmente al valorar nuevas oportunidades laborales.

El puesto encaja especialmente bien con perfiles sénior que quieran seguir creciendo dentro del ámbito de recursos humanos y administración laboral, aportando su experiencia en gestión de nóminas y herramientas SAP dentro de una compañía consolidada. También puede resultar interesante para profesionales que busquen estabilidad, proyección y un entorno donde la especialización técnica tenga un peso importante en el día a día.

En cuanto a las condiciones, la oferta incluye un contrato estable a través de Adecco, algo especialmente valorado por perfiles sénior que buscan continuidad y proyección profesional dentro de una empresa multinacional. Además, el salario ronda los 33.000 € brutos anuales, con posibilidad de revisión según la experiencia aportada por la persona seleccionada.

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Para inscribirse y más información, visita el siguiente enlace: Responsable sénior de nóminas SAP – Teletrabajo 40 %.