Transportes adjudica un contrato de 19,1 millones para conservar 84,3 kilómetros de carreteras en Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato clave para la conservación de carreteras en la Comunidad de Madrid, reforzando la seguridad vial, la eficiencia energética y la sostenibilidad de la Red de Carreteras del Estado (RCE). El importe asciende a 19.129.519,91 euros (IVA incluido) y contempla la conservación de 84,370 kilómetros de carreteras estatales, de los cuales 39,150 kilómetros corresponden a autovías.

Alcance del contrato

El contrato tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años adicionales y una extensión máxima de nueve meses. Las actuaciones se desarrollarán en infraestructuras estratégicas del sector nº01. En la autovía A-1, los trabajos abarcan el tramo entre Las Tablas (km 12) y Venturada (km 50), además de otros segmentos entre los km 40,6 y 46,6.

En la M-12 se actuará en un tramo de algo más de un kilómetro en Alcobendas. En la N-320, las intervenciones irán desde Venturada hasta el límite con Guadalajara en El Casar. También se incluye la M-110, en un tramo de 1,2 kilómetros paralelo al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y la N-1A en varios puntos entre San Sebastián de los Reyes y la urbanización Fuente del Fresno.

El Ministerio, dirigido por Óscar Puente, ha recordado que la adjudicación fue previamente autorizada por el Consejo de Ministros y publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Este contrato forma parte del programa estatal de conservación de carreteras y garantía de la movilidad en la red viaria.

Eficiencia energética y sostenibilidad

El contrato incorpora criterios de eficiencia energética y reducción de emisiones, en línea con la estrategia de movilidad sostenible del Gobierno. Las empresas deberán calcular la huella de carbono asociada a la ejecución del contrato e incluir medidas de mitigación y compensación de emisiones.

Se fomenta el uso de energías renovables, el autoconsumo, la mejora de la iluminación y la incorporación de vehículos eléctricos en los servicios de mantenimiento.

Descarbonización y objetivos ambientales

Desde 2023 se exige la presentación de un plan de descarbonización durante los primeros seis meses del contrato, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en un plazo de cinco años. La compensación de emisiones podrá realizarse mediante proyectos inscritos en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El modelo de contratos de conservación y explotación (COEX) busca ofrecer un servicio integral de movilidad. Incluye la vigilancia de carreteras, la atención de accidentes, la vialidad invernal, el control de túneles y comunicaciones, así como el mantenimiento de instalaciones.

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Según la Dirección General de Carreteras, estas actuaciones contribuyen a la reducción estimada de 71.640 toneladas de CO₂ anuales derivadas del funcionamiento de la red. El objetivo global es mejorar el estado de las infraestructuras, optimizar los recursos públicos y garantizar condiciones adecuadas de circulación, seguridad y calidad en la Red de Carreteras del Estado.