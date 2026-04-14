La financiación alternativa gana terreno en Aragón entre empresas y promotoras

La financiación alternativa ha dejado de ocupar un papel secundario para convertirse en una herramienta cada vez más presente en la estrategia de empresas y promotores. Esa fue una de las principales conclusiones de la I Jornada Zaragoza Financiación Alternativa para Empresas, que reunió en Zaragoza a representantes del sector financiero, empresarial e institucional para analizar cómo responder a un contexto marcado por la volatilidad, la necesidad de liquidez y los nuevos retos del mercado.

En la apertura del encuentro, el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, subrayó que estas fórmulas han pasado de ser una opción complementaria a convertirse en una «aliada estratégica» para muchas compañías «permitiendo que proyectos viables no se queden en un cajón por falta de liquidez». A su juicio, diversificar las fuentes de financiación no es ya una tendencia coyuntural, sino una garantía de resiliencia para el tejido productivo, especialmente para pymes y promotores que necesitan recursos para crecer, invertir o no dejar escapar oportunidades. Barceló defendió que esta financiación no aporta solo capital, sino también asesoramiento, contactos y experiencia, y reivindicó la jornada como un espacio útil para poner nombre y apellidos a estas posibilidades.

Una aliada para el sector inmobiliario

El primer gran bloque de la jornada se centró en el sector inmobiliario, donde la financiación alternativa gana peso por su capacidad para entrar en fases y operaciones tempranas de los proyectos en las que la banca tradicional no siempre puede llegar. En la mesa participaron Bernat Martínez, director general de TQ Eurocredit; Cristina Alfaro, managing director de Implica Corporate Finance; Juan Carlos Bandrés, presidente del clúster CICA y director general de Grupo Lobe; y Sergio Fernández Ayuso, director de Riesgo de Crédito de Ibercaja. El diagnóstico inicial fue compartido: el sector vive una transformación profunda, marcada por la falta de vivienda, la dificultad para aumentar la producción y la necesidad de modernizar procesos.

En ese punto, Juan Carlos Bandrés reclamó «dar el salto al siglo XXI» y defendió que "no basta con hablar de construcción industrializada, sino que hay que industrializar el conjunto del sector". A su juicio, la forma tradicional de trabajar sigue penalizando la producción de vivienda y encareciendo costes. En la misma línea, Bernat Martínez advirtió de que «existe una demanda de vivienda que el mercado no está siendo capaz de cubrir», debido a factores como la escasez de suelo, la falta de mano de obra cualificada, la ausencia de relevo generacional y las limitaciones que impone la normativa actual a la financiación de la construcción industrializada.

Cristina Alfaro rechazó que el mercado esté ante una nueva burbuja y situó el momento actual en «un cambio de ciclo en el que oferta y demanda han dejado de acompasarse». Esa brecha, señaló, dificulta el acceso a la vivienda para la clase media y los jóvenes. A su juicio, la financiación alternativa está ocupando espacios a los que la banca no llega, ya sea por criterios de riesgo, por exigencias de preventas o por falta de rapidez en la respuesta, pero sin financiar proyectos inviables. Más bien, defendió, permite sacar adelante operaciones que de otro modo quedarían bloqueadas.

Desde la óptica bancaria, Sergio Fernández Ayuso sostuvo que existe una demanda estructural que sigue respaldando al sector y afirmó que la banca mantiene su apetito inversor en promoción inmobiliaria. Como muestra, recordó el crecimiento registrado por Ibercaja en financiación a la construcción y a particulares que creció un 30% en 2025 en ambos casos y que se prevé mantener en 2026. No obstante, también alertó de la incertidumbre derivada del contexto geopolítico, la inflación y el euríbor. Pese a ello, una de las ideas que dejó la mesa fue clara: la financiación alternativa no se ve como una rival, sino como un agente más dentro del ecosistema financiero

Precisamente, uno de los mensajes más repetidos fue el de la complementariedad entre ambos modelos. Martínez explicó que la financiación alternativa suele entrar al inicio de las promociones, cuando todavía no se cumplen las condiciones exigidas por la banca, actuando como puente hasta que el proyecto madura. Esa función aporta agilidad, flexibilidad y reduce la aportación inicial que debe realizar el promotor. Además, indicó que también está siendo especialmente útil en nuevos segmentos vinculados al living y en la construcción industrializada, donde la financiación convencional encuentra más barreras.

Flexibilidad y liquidez para el crecimiento empresarial

La segunda mesa amplió el foco al conjunto del desarrollo empresarial y volvió a insistir en la necesidad de planificar mejor la financiación. En ella participaron Esther Montes, directora general de Negocio Nacional del (Instituto de Crédito Oficial) ICO; Luis Figueras Fernández, socio de Debt Advisory en Implica Corporate Finance; Ramiro Fumanal Vega, responsable de producto de Kintai; y Alberto Longás, CFO de TQ Eurocredit. Todos coincidieron en que las empresas deben identificar con precisión qué necesitan financiar y con qué herramienta hacerlo, porque no es lo mismo cubrir circulante que abordar una inversión o sostener un proceso de crecimiento.

Ramiro Fumanal defendió que lo primero es entender bien las necesidades reales de la compañía para encontrar el producto adecuado. Luis Figueras fue un paso más allá y recordó que el circulante es «la sangre que fluye por la economía de una empresa», por lo que contar con una buena estructura financiera resulta esencial. En un contexto inestable, apuntó, la clave está en controlar bien la situación financiera y no plantear la financiación alternativa como una disyuntiva frente a la banca tradicional, sino como una fórmula complementaria cada vez más extendida.

En la misma línea, Alberto Longás puso el acento en la preparación y el timing. A su juicio, uno de los errores más frecuentes es esperar a que aparezcan los problemas de liquidez para buscar financiación. Por eso defendió la importancia de estructurar los proyectos con tiempo, comprender bien las condiciones y acudir al mercado con información clara y un modelo de negocio sólido. La idea de fondo fue compartida por el resto de ponentes: en un escenario volátil, la flexibilidad y la anticipación son claves.

Desde el ámbito público, Esther Montes destacó el papel del ICO como instrumento para atender necesidades de inversión y circulante, especialmente entre las pymes, que representan la mayor parte del tejido productivo. También puso en valor la digitalización del organismo para simplificar trámites y avanzó que una de sus prioridades pasa por apoyar la construcción industrializada como vía para ampliar el parque de vivienda. La mesa cerró con una idea compartida: el mercado de la financiación alternativa sigue creciendo en España y todavía tiene un amplio recorrido por delante.

La falta de vivienda: un reto urbano

La clausura institucional de la jornada corrió a cargo de Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, que conectó los debates de la jornada con el principal reto urbano del momento: la falta de vivienda. Serrano pidió más agilidad, más colaboración público-privada y cambios en el desarrollo de suelo para facilitar nuevas promociones, y definió la vivienda como «la gran crisis nacional».

La jornada dejó una fotografía bastante precisa del momento económico actual: empresas que necesitan más herramientas para crecer, un sector inmobiliario bloqueado por obstáculos estructurales y un ecosistema financiero en el que la financiación alternativa gana protagonismo como solución flexible y complementaria. Más que una opción secundaria, el encuentro la situó como una palanca cada vez más relevante para sostener la actividad económica, desbloquear proyectos y responder a retos tan urgentes como el acceso a la vivienda.

La jornada estuvo organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica con el impulso de TQ Eurocredit e Implica Corporate Finance y la colaboración de Kintai.