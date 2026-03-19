La restauración independiente redefine el futuro de España

La gastronomía en España ha dejado de ser un mero acompañante del viaje para transformarse en el corazón del mismo. En un escenario global donde el viajero busca autenticidad, el sector hostelero nacional ha sabido evolucionar hacia un modelo basado en el valor añadido, la sostenibilidad y el arraigo al territorio. España, que se situó como el segundo destino turístico mundial en 2025 según ONU Turismo, encuentra en sus fogones una de sus mayores ventajas competitivas. Sin embargo, detrás de las grandes cifras y las estrellas que acaparan titulares, existe un tejido vital que sostiene la identidad de nuestros barrios y ciudades: la restauración independiente.

Estos establecimientos, a menudo negocios familiares o proyectos de emprendimiento local, son mucho más que lugares donde comer, y reflejan, además, una diversidad que se traduce en una riqueza y dinamismo del panorama gastronómico del país. En este contexto, American Express reafirma su compromiso con el sector a través de la IV Edición de los Premios Restaurante con Esencia, una iniciativa que desde su nacimiento en 2022 ya ha reconocido el talento de 57 restauradores en todo el país.

Restaurante Versátil / American Express

Un ecosistema de innovación y compromiso

El panorama actual de la hostelería en Europa está marcado por una hoja de ruta clara: digitalización, respeto al producto de proximidad y gestión responsable. La restauración independiente española no solo se ha adaptado a esta evolución, sino que lidera el cambio desde la base. Los galardones de American Express ponen el foco precisamente en esa «esencia»: aquellos proyectos que, sin perder de vista la excelencia culinaria, generan un impacto positivo y tangible en su entorno económico y social.

Julia López, vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express para Europa continental, destaca la importancia de este tejido: «Los restaurantes independientes son mucho más que espacios gastronómicos: son motores económicos que generan empleo, dinamizan barrios y mantienen viva la identidad de nuestras ciudades». Según López, reconocer su labor es también una apuesta por un modelo turístico de calidad que atrae a perfiles internacionales de alto valor, quienes ven en la gastronomía local una conexión directa con la cultura del destino.

El mapa del talento independiente

La edición de este año ha distinguido a doce establecimientos —cuatro ganadores y ocho finalistas— repartidos por toda la geografía española. La selección refleja la diversidad de un sector que brilla tanto en grandes polos de atracción como Madrid, Barcelona, Málaga o Mallorca, como en entornos rurales que luchan contra la desestacionalización.

A través de categorías como Esencia Innovadora, se premia a quienes reinterpretan la tradición desde una mirada contemporánea. Por otro lado, la categoría Esencia Sostenible distingue a aquellos proyectos que integran la trazabilidad de las materias primas y la gestión eficiente de recursos en su ADN diario. En esta ocasión, nombres como Tapán Barcelona, Dexcaro en Denia, The Rebel Pigs en Valencia y el Restaurante Versátil en Cáceres han encabezado un listado que demuestra que el talento no entiende de códigos postales.

Restaurante Tapán / American Express

El jurado, compuesto por figuras de la talla del chef Rafa Zafra, Emilio Gallego (Hostelería de España) y la periodista Amaya García Ortiz de Jocano, ha tenido la tarea de evaluar proyectos que equilibran la técnica con la rentabilidad y el propósito social.

Aliados de la resiliencia

Para American Express, estos premios no son un evento aislado, sino parte de una estrategia integral de apoyo al pequeño comercio y la hostelería. Al dotar de visibilidad a estos restaurantes, la compañía ayuda a fortalecer un ecosistema que se enfrenta a retos constantes, desde la profesionalización hasta la competitividad internacional.

Como concluye Julia López, «apoyar a estos restaurantes es reforzar el ecosistema económico y turístico de cada territorio». En un momento de transformación para el sector, los Premios Restaurante con Esencia se consolidan como una plataforma fundamental para que el emprendimiento gastronómico independiente gane el reconocimiento y la estabilidad necesarios para seguir siendo el alma de nuestras mesas.

Galardones Premios Restaurante con Esencia Innovadora Reconoce a restaurantes que reinterpretan la tradición desde una mirada contemporánea, combinando técnica, identidad y una propuesta capaz de ofrecer una experiencia diferencial al comensal. Tapán Barcelona, ganador en el tramo de ticket medio inferior a 50€. Dexcaro (Denia), ganador en el tramo superior a 50€. Restaurantes finalistas: Vandal Palma (Mallorca) B de Bocata (Barcelona) Mama Pizza (Cala Ratjada, Mallorca) Alfonso X El Sabio (Cazorla, Jaén)