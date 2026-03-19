Eurocaja Rural consolida su modelo de negocio de banca cercana con un beneficio de 122 millones de euros en 2025

Y es que durante el año 2025, Eurocaja Rural ha continuado con su estrategia de expansión, abriendo 28 nuevas oficinas en diversas localidades de España. Esta iniciativa ha permitido a la entidad fortalecer su presencia en el territorio nacional, alcanzando un total de 506 oficinas y un equipo de 1.428 profesionales. La apertura de estas nuevas sucursales ha sido clave para diversificar su base de clientes y ofrecer un servicio más personalizado.

Pero la expansión de Eurocaja Rural ha sido planificada de manera ordenada y sostenible, alineándose con su cultura corporativa. Este enfoque ha permitido no solo aumentar la cantidad de clientes, sino también diversificar las actividades de la entidad en un contexto financiero que exige adaptabilidad y resiliencia. El balance total de Eurocaja Rural al cierre de 2025 ascendió a 11.221 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 13,48% respecto al ejercicio anterior. Este aumento en el balance refleja la solidez de la entidad y su capacidad para generar resultados positivos de manera constante.

Modelo de banca humana

El modelo de negocio de Eurocaja Rural se basa en la atención personalizada y la transparencia, lo que ha sido fundamental para generar confianza entre sus clientes. Con más de 527.000 clientes en todo el país y más de 44.000 nuevas altas en 2025, la entidad ha consolidado una base sólida que respalda su crecimiento sostenible. Sin duda, una de las grandes bazas es la fidelidad de los clientes, que ha impulsado un aumento significativo en la actividad crediticia, que alcanzó los 6.770 millones de euros, con un crecimiento del 18,59% en el año.

Este crecimiento se ha visto respaldado por la concesión de 24.645 nuevas operaciones de crédito por un importe total de 2.679 millones de euros. Y más allá de su actividad financiera, Eurocaja Rural ha reforzado su compromiso social a través de proyectos de su Fundación, que se centran en la educación, la cultura y el desarrollo rural. La entidad también ha jugado un papel crucial en la lucha contra la exclusión financiera, siendo la única entidad con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 ciudadanos.

Eurocaja Rural ha demostrado ser una entidad financiera sólida y comprometida con su entorno. Su modelo de negocio, basado en la cercanía y la atención al cliente, junto con sus resultados financieros positivos, la posicionan como un referente en el sector bancario español. Con una estrategia clara para el futuro, la entidad está bien posicionada para enfrentar los desafíos del mercado y seguir creciendo de manera sostenible.

Presencia en comunidades pequeñas

Eurocaja Rural opera en 11 comunidades autónomas y 26 provincias, consolidándose como una referencia de estabilidad y compromiso territorial. La entidad cuenta con 266 oficinas en localidades de menos de 5.000 habitantes, lo que demuestra su dedicación a ofrecer servicios en áreas menos atendidas.

EPE

Perspectivas para el futuro

De cara al 2026, Eurocaja Rural tiene la intención de continuar su crecimiento sostenible apoyándose en tres pilares fundamentales:

Consolidación de la expansión nacional: seguir abriendo nuevas oficinas en localidades estratégicas. Innovación tecnológica: implementar soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia del cliente. Fortalecimiento del modelo de banca humana: mantener un enfoque centrado en el cliente, priorizando la atención personalizada.