Aprende gratis a liderar la digitalización: los cursos que están cambiando las pymes

Un nuevo impulso para las pymes españolas

Cada vez más empresas reconocen que su futuro depende de la tecnología. Por eso, Femxa ofrece una formación gratuita diseñada para acelerar la digitalización del tejido empresarial y formar a los nuevos líderes digitales.

En el marco del programa Generación Digital PYMES, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y liderado por la Fundación EOI dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta formación 100 % subvencionada permite actualizarse sin coste para el alumno.

Aprender a tu ritmo es posible cuando la formación se adapta a ti, y no al revés

Formación dual en tecnología y liderazgo

Los cursos de Inteligencia Artificial y Big Data y Liderazgo y gestión del cambio combinan el aprendizaje técnico y las habilidades humanas necesarias para dirigir el cambio. Cada formación incluye diploma Femxa y certificación Nebrija (6 ECTS).

La formación se adapta a cada horario con clases en directo y contenido online disponible en cualquier momento. Está pensada para trabajadores, autónomos, fijos discontinuos y directivos de pymes de hasta 249 empleados que buscan reinventarse sin detener su actividad profesional.

La formación combina clases en directo en el aula virtual: De lunes a jueves: 10:00–12:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:30h. De lunes a viernes: 09:00–13:10 | 16:30–20:40h. Fin de semana: viernes 16:00–21:00 + sábado 09:00–14:00h. Turnos: alternancia mañana y tarde + parte online a tu ritmo.

El curso de IA y Big Data enseña a aplicar tecnologías emergentes para mejorar la competitividad de las pymes / David Pereiras

Inteligencia Artificial y Big Data: del dato a la estrategia

El curso enseña a convertir los datos en conocimiento útil y decisiones efectivas, aplicando inteligencia artificial y herramientas digitales en la gestión diaria.

PREPÁRATE PARA LIDERAR

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE IA Y BIG DATA DESCARGAR PROGRAMA ¡APÚNTATE YA!

Al finalizar, los participantes obtienen una doble acreditación (Femxa + Nebrija) que certifica su competencia digital avanzada.

Liderazgo y gestión del cambio: cómo guiar la evolución digital

El segundo itinerario está centrado en el liderazgo y la gestión de personas en entornos tecnológicos. Los alumnos aprenden a fomentar la innovación, comunicar con eficacia y dirigir equipos hacia un objetivo común.

PREPÁRATE PARA LIDERAR

LA REVOLUCIÓN DIGITAL CURSO DE LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO DESCARGAR PROGRAMA ¡APÚNTATE YA!

Flexibilidad y tutorización personalizada

El modelo de Femxa se apoya en un sistema de acompañamiento continuo que permite al alumno avanzar a su ritmo, con asistencia en vivo, refuerzo formativo y foros activos. Para obtener el título, es imprescindible permanecer conectado al aula virtual durante toda la sesión.

Tras completar la formación, es posible continuar con los módulos avanzados Transformación Digital (75 h | 3 ECTS) y Competencias Digitales Avanzadas (50 h | 2 ECTS), ambos avalados por la Universidad Nebrija.

Un plan europeo para el futuro laboral

Generación Digital PYMES es una acción incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiada por Next Generation EU, para reforzar la digitalización en el ámbito laboral. Este impulso a la digitalización no solo mejora la productividad, sino que refuerza la capacidad de las empresas para competir en un mercado global y conectado.

Curso online aula virtual femxa / Freepick / EPE

Próximas fechas

Los inicios son periódicos para que puedas elegir la fecha que mejor encaje. Consulta el calendario actualizado y la disponibilidad al inscribirte. La convocatoria finaliza el 13 de abril.