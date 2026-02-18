El dinero nunca duerme, un plan tampoco

Gordon Gekko, el personaje interpretado por Michael Douglas en las dos partes de “Wall Street” (1987 y 2010), dirigidas por Oliver Stone, atrapó a los cinéfilos con su ambición y sus argucias como símbolo de un capitalismo agresivo. Fue él quien pronunció la célebre frase “el dinero nunca duerme”, una verdad sujeta a todas las realidades de los mercados financieros a la que cabría añadir “... y los mercados no esperan”.

Riesgos y oportunidades chocan a diario para generar incertidumbres que un inversor puede capear con una estrategia basada en el ahorro y la inversión periódica. 2026 arranca con los mercados todavía sometidos a la volatilidad, a focos de tensión geopolítica. Ni han desaparecido los conflictos bélicos ni Donald Trump ha cambiado lo más mínimo en su forma de hacer negocios: más aranceles y políticas agresivas de poder a lo largo del planeta.

Los vaivenes de las bolsas se mueven al calor de las noticias, ofreciendo oportunidades para quien cuenta con un asesor y una cartera pensada para el largo plazo.

La historia lo demuestra una y otra vez: en los mercados siempre pasa algo. Siempre ha habido incertidumbre y siempre la habrá. Por eso, pocas fechas son tan oportunas como el inicio de año para detenerse, planificar y transformar los miedos en palancas que impulsen el ahorro invertido.

Porque cada acontecimiento que hoy genera preocupación puede convertirse en una oportunidad si existe un plan claro. Un plan que no nace del corto plazo ni de la reacción emocional, sino de la definición de objetivos vitales en periodos temporales corto, medio y largo plazo. Y ahí el asesor financiero juega un papel clave, ayudando a estructurar nuestra planificación para que nuestro patrimonio no pierda valor con el tiempo y no quede erosionado por la inflación. Cada meta exige un horizonte temporal diferente, y esa distinción es crucial.

Cuando llegan las turbulencias, surge la pregunta decisiva: ¿qué haces como inversor en estas fases de incertidumbre? ¿Vendes con pérdidas dejándote llevar por el pánico o aprovechas las caídas para comprar más barato? La respuesta revela tu verdadera estrategia. No puedes controlar los mercados, pero sí puedes decidir cómo actuar: ver los desplomes como oportunidades y no como amenazas es lo que distingue a un inversor con un plan de quien solo reacciona al miedo del momento.

Y ahí reside el valor del asesoramiento: contar con alguien que te mantenga enfocado en tus objetivos cuando las emociones empujan a abandonarlos. Invertir no consiste en esquivar cada tormenta, sino en aprovecharla sin perder el destino de vista.

Siempre hay algo moviéndose: precios, expectativas, miedo, codicia. Gordon Gekko tenía razón: el dinero nunca duerme. La diferencia es que, con un plan sólido y el acompañamiento adecuado, tú sí puedes dormir tranquilo.