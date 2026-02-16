«En las farmacias Algèmica, acompañar el bienestar metabólico es cosa de todos»

Durante los meses de enero, febrero y marzo, las farmacias Algèmica han puesto en marcha una campaña conjunta centrada en el cuidado del bienestar metabólico. El objetivo es claro: acercar a la ciudadanía información, servicios orientativos y acompañamiento profesional relacionados con el control del azúcar, el colesterol, el peso y los hábitos de vida, siempre desde un enfoque integrador, responsable y accesible.

La iniciativa refuerza el papel de la farmacia comunitaria como espacio de promoción de la salud y educación sanitaria. “Queremos que cada farmacia Algèmica sea un punto de encuentro entre la evidencia científica y el acompañamiento cercano a las personas”, explica Maria Cosp, coordinadora del departamento de desarrollo y formación de Algèmica. Según señala, esta campaña busca favorecer la toma de conciencia sobre determinados factores metabólicos y ofrecer herramientas prácticas para que las personas puedan introducir pequeños cambios en su día a día, relacionados con la alimentación, el descanso, la actividad física o el uso responsable de complementos alimenticios de calidad. “Nos importa especialmente poner en valor la prevención entendida como educación y autoconocimiento. El metabolismo está implicado en múltiples procesos fisiológicos y cuidarlo forma parte de un enfoque global de bienestar”, añade.

La salud metabólica, en el centro

Este enfoque es coherente con los valores fundacionales de Algèmica. La marca nació en 2017 impulsada por un grupo de farmacéuticos con una visión compartida: desarrollar complementos alimenticios con base científica sólida, alta calidad y coherencia fisiológica, pensados para acompañar el consejo profesional en farmacia. “Nuestro propósito siempre ha sido reforzar el papel del farmacéutico como agente de salud cercano, formado y con criterio, capaz de orientar a las personas en su autocuidado diario”.

Actualmente, la red Algèmica cuenta con más de 200 farmacias adheridas en toda España. Durante la campaña, estas farmacias se coordinan para ofrecer servicios orientativos como la medición de parámetros bioquímicos básicos, el cálculo del índice de masa corporal (IMC) y la orientación personalizada en hábitos de vida saludables, sin necesidad de cita previa. “La farmacia es un espacio de confianza y proximidad. Si queremos llegar a las personas, debemos facilitar el acceso a información clara y comprensible”, afirma Maria Cosp.

Hoy, que el desequilibrio metabólico y los estilos de vida poco saludables son cada vez más frecuentes, iniciativas como esta contribuyen a sensibilizar a la población y fomentar una mayor implicación en el cuidado de la propia salud. “En Algèmica no solo desarrollamos complementos alimenticios. Formamos, acompañamos y conectamos farmacias que comparten una misma manera de entender el cuidado: con rigor científico y con humanidad”, subraya.

Ciencia, calidad y coherencia fisiológica

Las formulaciones de Algèmica se desarrollan y evolucionan bajo la filosofía HIGH CAB: alta calidad, absorción y biodisponibilidad. Incorporan ingredientes de elevada pureza, activos patentados respaldados por estudios científicos y una selección cuidadosa de nutrientes alineados con la fisiología humana. Además, la compañía colabora con centros de investigación como la Universidad de Barcelona, la Universidad de Lleida o el IRBLleida, con quienes trabaja en el desarrollo de soluciones innovadoras, como MINUDIK®, una tecnología de vehiculación diseñada para optimizar la disponibilidad de los ingredientes a nivel celular.

A este compromiso científico se suma una clara apuesta por la sostenibilidad: envases reciclables, materias primas de proximidad, reducción de la huella de carbono y proveedores alineados con criterios éticos y medioambientales. “Somos científicos, pero también profundamente humanistas. No aspiramos a ser la empresa más grande, sino a ser un referente en calidad profesional y coherencia humana”, concluye Maria Cosp.

Con esta campaña centrada en el bienestar metabólico, Algèmica consolida su modelo: una farmacia cercana, formada y comprometida, capaz de acompañar a su comunidad a través del conocimiento, la educación en salud y un asesoramiento responsable.