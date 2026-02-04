Ofertas de empleo en Madrid con incorporación inmediata: técnicos, coordinadores y atención al cliente

Nuevas oportunidades laborales disponibles en Madrid para perfiles técnicos y de atención al cliente, con incorporación inmediata y variedad de sectores. Las ofertas de empleo de hoy abarcan desde puestos técnicos especializados en radiofrecuencia y coordinación de servicios, hasta perfiles de atención en hostelería y servicios generales, ofreciendo tanto contratos indefinidos como condiciones flexibles para quienes buscan empleo en la capital y su área metropolitana.

Técnico/a Montaje y Soldadura SMD, San Fernando de Henares, Madrid

La empresa Adecco, conocida por su compromiso con la igualdad de oportunidades y su apuesta por el Talento Sin Etiquetas, está en la búsqueda de Técnicos/as con experiencia en el ámbito del montaje y soldadura SMD para una destacada empresa ubicada en San Fernando de Henares, Madrid. Esta posición se enmarca dentro de una empresa del sector Defensa. Los principales requisitos para este puesto incluyen tener al menos 2 años de experiencia en montaje, soldadura SMD, o en tareas relacionadas con la reparación y mantenimiento de equipos electrónicos. La versatilidad del candidato es esencial, ya que se espera disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes. No obstante, la empresa ofrece la opción de elegir un turno fijo, ya sea de tarde o de noche, a conveniencia del trabajador, y se ofrece un plus de turnos competitivo como una motivación adicional para los empleados.

Contrato indefinido junto con un salario que varía entre los 24.000 € y 25.000 €€ brutos anuales, se requiere que los interesados dispongan de vehículo y carnet propio para facilitar el acceso al lugar de trabajo.

Técnico/a Pruebas RF (Radiofrecuencia), Madrid

Adecco busca un/a Técnico/a de Pruebas RF para una empresa del sector electrónico en San Fernando de Henares. El puesto está orientado a profesionales con experiencia en pruebas y ajustes de equipos de radiofrecuencia y manejo de instrumentación electrónica.

Se ofrece contrato indefinido, salario entre 24.000 y 25.000 € brutos anuales, turnos rotativos (o posibilidad de turno fijo) y plus por turnicidad. Es necesario contar con vehículo propio y carnet de conducir.

Coordinador/a de Servicio Office-Workplace, Madrid

Oferta gestionada por Adecco para coordinar servicios y equipos en entornos de oficina en Madrid. El rol incluye la supervisión de personal, gestión de incidencias, planificación de turnos y coordinación con distintos interlocutores.

Se ofrece contrato indefinido, horario de lunes a viernes en jornada completa y beneficios como tarjeta gasolina, seguro médico y tickets restaurante. Se requiere experiencia previa en coordinación y liderazgo de equipos.

Waiter TAG, Madrid

La Tagliatela ofrece trabajo dirigido a perfiles de camarero/a o atención al cliente en hostelería. El puesto se centra en el servicio al cliente, atención en sala o barra y trabajo en equipo.

Las condiciones concretas de salario y jornada no se detallan en la oferta publicada, por lo que se recomienda consultar directamente en Iberempleos.

Crew Member, Madrid

KFC busca personal para el puesto orientado a trabajo operativo y atención al cliente, habitual en empresas de restauración o servicios. Las funciones incluyen apoyo en tareas diarias, trato con clientes y trabajo en equipo.

No se especifican requisitos técnicos ni experiencia obligatoria, siendo clave la actitud, la disponibilidad y la flexibilidad horaria.

Si estás buscando empleo en Madrid y cuentas con experiencia en tecnología, gestión de equipos o atención al cliente, estas ofertas pueden ofrecerte opciones interesantes con condiciones diversas, desde estabilidad laboral con contrato indefinido hasta oportunidades operativas en sectores dinámicos. No dejes pasar la oportunidad de inscribirte y ampliar tus posibilidades de incorporación inmediata en el mercado laboral madrileño.