"ARQUIMEA apuesta por Canarias como polo de innovación e investigación avanzada”

ARQUIMEA es una compañía tecnológica española que opera a nivel global en los sectores aeroespacial, defensa, seguridad y ciencia. Colabora con agencias internacionales, fuerzas armadas y empresas y centros de investigación líderes en el sector, aportando soluciones innovadoras y fiables.

La empresa cuenta con un centro propio de investigación y desarrollo ubicado en las Islas Canarias, ARQUIMEA Research Center. Un entorno de innovación con más de un centenar de especialistas en tecnologías como inteligencia artificial, robótica y cuántica, que aplica al diseño y fabricación de productos y sistemas de última generación.

1- ¿Por qué eligieron expandirse a Canarias?

Canarias reúne de forma única las condiciones que necesita un centro de investigación puntero. Para ARQUIMEA, instalar parte de nuestra actividad en las Islas Canarias fue una decisión estratégica: el archipiélago ofrece un ecosistema que favorece la innovación y una colaboración público-privada cada vez más sólida. Es un entorno que permite que la investigación aplicada avance con agilidad, conectada tanto con la industria como con la sociedad, y que se ha convertido en un punto de retorno para el talento científico y tecnológico nacional.

A esto se suma un marco fiscal altamente competitivo para actividades de I+D+i, que facilita desarrollar proyectos tecnológicos de gran complejidad y acelerar su llegada al mercado.

2- ¿Qué oportunidades podría presentar Canarias como hub empresarial o de innovación?

Uno de los aspectos más atractivos para cualquier empresa o proyecto de inversión es encontrar un entorno que combine competitividad fiscal, seguridad jurídica y capacidad de proyección internacional. En ese sentido, las Islas Canarias ofrecen una posición estratégica muy ventajosa y un marco económico pensado para favorecer la implantación y el crecimiento de nuevas iniciativas. Todo ello, junto con un ecosistema profesional en expansión, convierte al archipiélago en un destino cada vez más interesante para desarrollar actividad empresarial con visión a largo plazo.

3- ¿Podría compartir un caso específico de éxito que hayan alcanzado gracias a estar en Canarias?

El propio centro de investigación, ARQUIMEA Research Center, es un ejemplo claro. En pocos años hemos consolidado un entorno donde la investigación avanzada, el talento y la colaboración con otras instituciones convergen para impulsar proyectos de alto nivel. Entre ellos destaca QCIRCLE, una iniciativa promovida por la Unión Europea que busca crear en Canarias un Centro de Excelencia internacional dedicado a acelerar la adopción de tecnologías cuánticas emergentes.

Asimismo, nuestro modelo orientado a la transferencia tecnológica ha permitido impulsar varias spin-offs con gran proyección. Un buen ejemplo es Volinga, que desarrolla tecnología para transformar imágenes reales en entornos 3D de alta calidad y que ya colabora con entidades internacionales y reconocidas del sector. Junto a ella, otras iniciativas como Molefy Pharma y PULSAR HRI demuestran cómo la investigación realizada en Canarias puede convertirse en soluciones con impacto real.

4- ¿Qué impacto ha tenido estar allí en cuanto a crecimiento, ingresos o proyección internacional para ustedes?

Establecernos en Canarias ha tenido un impacto muy positivo en nuestro crecimiento. Hemos ampliado nuestras líneas de investigación, reforzado colaboraciones clave y aumentado nuestra proyección internacional, lo que ha permitido acelerar proyectos estratégicos y facilitar el crecimiento de iniciativas surgidas del centro, como nuestras spin-offs.

Este avance ha sido posible gracias a un ecosistema científico y académico sólido, con universidades de calidad y la presencia de parques tecnológicos e infraestructuras de referencia como el IAC, ITER, PLOCAN, ITC, PTFUE, PCTT o la FULPGC, que crean un entorno idóneo para desarrollar una investigación avanzada.

5- ¿Qué consejos le darían a otras empresas que estén considerando expandirse a Canarias?

Les diría que Canarias ofrece un entorno excepcional para quienes quieren crecer con una base sólida. Es importante acercarse al ecosistema local, colaborar con sus instituciones y entender bien las oportunidades que brinda su marco fiscal para proyectos de innovación. También es clave conectar con el tejido profesional y construir equipos estables. En nuestro caso, combinar todo ello nos ha permitido avanzar con rapidez y con visión internacional.