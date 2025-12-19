Tres parques solares refuerzan la apuesta de CHM por las energías renovables en España

CHM lleva décadas vinculando ingeniería y construcción con un enfoque muy práctico: ejecutar proyectos complejos con método, plazos y control técnico. Con más de 75 años de trayectoria y una cultura de obra basada en la precisión, esta empresa alicantina ha ido ampliando su huella hacia ámbitos donde la infraestructura también significa futuro, como la energía renovable.

Ese salto no se plantea como un cambio de sector, ni mucho menos, sino como una evolución natural: aplicar experiencia constructiva, capacidad de gestión y soluciones integrales a plantas solares fotovoltaicas, desde la ingeniería hasta la construcción y puesta en marcha.

En ese contexto se encuadran los tres parques fotovoltaicos en España que CHM tiene actualmente en cartera de ejecución en Baleares, con especificaciones técnicas y estado de avance claramente definidos.

La coordinación entre ingeniería, equipos y ejecución es clave en el rendimiento final de un parque fotovoltaico / CHM

Por qué los parques solares son clave en el modelo energético español

Un parque fotovoltaico es una instalación grande de paneles solares que capta la luz del sol y la convierte en electricidad para enviarla a la red y abastecer casas, negocios y servicios públicos. En España son importantes porque el país tiene muchas horas de sol, lo que permite generar energía limpia de forma eficiente, reducir emisiones y depender menos de combustibles importados. Ayudan a contener el coste de la electricidad a largo plazo y aportan actividad económica en las zonas donde se instalan, especialmente durante la construcción y el mantenimiento.

De la obra civil a la producción energética

En el área de energías renovables, CHM trabaja con un enfoque de solución completa, pensado para optimizar la producción y reducir el coste operativo a lo largo de la vida útil del activo. Esa visión se apoya en una base ya consolidada: obra civil, infraestructuras, edificación y servicios, con procedimientos que permiten planificar, coordinar y ejecutar obras exigentes con garantías.

La hoja de ruta de CHM en renovables va más allá de la construcción de parques fotovoltaicos: la compañía trabaja en contratos EPC, impulsa proyectos de hibridación con baterías y abre camino en iniciativas vinculadas al hidrógeno verde.

Es Mercadal, un proyecto agrisolar en fase de puesta en marcha en Menorca

El parque agrisolar de Es Mercadal es una instalación fotovoltaica de 20 MWp y ocupa 20 hectáreas en su Fase I, dentro de una finca de mayor dimensión y con superficie disponible para desarrollo futuro. Su estado actual, según la planificación del proyecto, es de puesta en marcha.

Más allá de la potencia instalada, el valor de este tipo de proyecto se entiende al mirar la infraestructura asociada: cuenta con 11,57 km de línea subterránea de 30 kV por caminos públicos y una subestación elevadora de 30/132 kV para la evacuación de la energía generada.

En la distribución del terreno, el parque se apoya en una superficie total de finca de 86 ha, con 56 ha alquiladas; de ellas, 20 ha ocupadas en la Fase I y 36 ha disponibles.

Es un dato relevante porque en proyectos agrisolares el encaje territorial y la planificación por fases marcan la diferencia entre un activo puntual y un desarrollo escalable.

Detalle de los trabajos de montaje en un parque fotovoltaic / CHM

Ingeniería y producción: Es Mercadal en cifras

La dimensión técnica del parque se resume en un conjunto de números que hablan de ingeniería aplicada a producción: 659 estructuras de seguidores axial tracker, 35.586 paneles solares, 4 inversores transformadores y 80 string box.

En cuanto a tecnología concreta, la instalación utiliza módulos Jinko Tiger Neo de 560 W a 565 W, inversores transformadores SMA y string box Weidmüller.

A nivel de infraestructura eléctrica interna, el proyecto contempla 127 km de cable solar de 6 mm² y 22 km de cable de media tensión.

Este tipo de cifras permite entender por qué un parque fotovoltaico no es solo “colocar paneles”: es una red eléctrica completa a escala industrial, con requisitos de seguridad, trazabilidad y operación a largo plazo.

La evacuación y la subestación como piezas clave del sistema

La evacuación de la energía suele ser uno de los puntos críticos en el rendimiento real de una planta. En Es Mercadal, la línea de evacuación incorpora 11,57 km de zanja, 37,73 km de cable de media tensión, fibra óptica y 8,6 km de caminos restaurados con aglomerado asfáltico.

Infraestructura fotovoltaica con el sistema de evacuación ejecutado y coordinado / CHM

El cierre de ese sistema lo aporta la subestación elevadora Sa Roca, con un transformador Siemens 30/132 kV, drenajes, explanación, parque de aparamenta eléctrica y edificio de control.

Son elementos que, en términos de operación, dan robustez al activo: permiten elevar tensión, proteger la instalación y supervisar su funcionamiento con criterios industriales.

EPC y planificación: cómo afronta CHM este tipo de proyectos

En un parque fotovoltaico, el resultado final depende tanto de la ingeniería y los equipos como de la ejecución: obra civil, canalizaciones, montaje, integración eléctrica, control, comunicaciones y seguridad. CHM afronta este tipo de proyectos con la lógica del EPC, cuidando la continuidad entre fases para reducir incertidumbre y evitar cuellos de botella. Y, mirando más allá del parque en sí, el área de energías renovables ya tiene definidos sus próximos retos: hibridación con baterías, nuevas plantas solares de distintos tamaños e iniciativas vinculadas al hidrógeno verde. Una hoja de ruta que convierte una cartera de obras en estrategia industrial.

Menorca Renovable III avanza hacia su hito electromecánico en 2026

El segundo gran proyecto es Menorca Renovable III, con una potencia de 30 MWp, estructurado en dos sites: Llinàritx (20 MWp) y Binisseguí (10 MWp), apoyados en la SET Sa Roca.

El proyecto se encuentra en ejecución, con la finalización electromecánica prevista para marzo de 2026, una fecha clave para el cierre técnico de la planta.

Mapa de localización del proyecto Cap Blanc en Mallorc / CHM

Cap Blanc en Mallorca, el proyecto de mayor potencia de la cartera

El tercer proyecto es Cap Blanc, en Mallorca, con 43,97 MWp, actualmente en ejecución y con finalización electromecánica prevista para julio de 2026.

Por potencia, Cap Blanc supone un salto de escala y consolida a CHM como un actor con capacidad para ejecutar contratos EPC en parques solares de alta potencia, adaptándose a proyectos de diferente dimensión y complejidad técnica.

CHM, más de siete décadas construyendo infraestructuras

CHM es una compañía española de infraestructuras y construcción con más de 75 años de trayectoria, origen en 1948 y un modelo de ejecución basado en precisión, eficiencia y solvencia técnica.

El grupo reúne más de 750 profesionales y mantiene un perfil técnico consolidado, con una facturación estimada superior a los 200 millones de euros en 2024.