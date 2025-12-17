Francisco Barea (The Game Kitchen): "Canarias es un lugar óptimo para la mentalidad del desarrollador de videojuegos"

¿Cuáles han sido los hitos clave que han permitido a The Game Kitchen convertirse en un referente internacional?

Lo primero tener en cuenta que este crecimiento no se ha desarrollado de la noche a la mañana. Viene dado por la buena acogida desde la salida de 'Blasphemous', nuestro buque insignia, a finales de 2019. Desde entonces establecimos un plan de desarrollo de proyectos con alto valor artístico y un crecimiento natural del estudio (actualmente 70 empleados directos + 12 indirectos).

¿Cuál dirías que ha sido el mayor valor añadido de Proexca en vuestro proceso de expansión?

En nuestro caso cuando conocimos Proexca y empezamos ya con la creación de las oficinas de Tenerife ya teníamos cierto posicionamiento. Sabemos la labor que hacen con otros estudios más modestos y con nosotros siempre nos han facilitado cualquier trámite o consulta que tuviéramos.

¿Por qué era importante para The Game Kitchen tener presencia en Canarias y que beneficios habéis encontrado?

La expansión del estudio era necesaria por las dimensiones que estaba tomando con las firmas de los nuevos proyectos. Muchos de nuestros empleados trabajan en remoto y con idea de atraer talento del exterior pensamos que sería una gran opción el establecer otra oficina en este caso fuera de Andalucía, en Tenerife.

Fue entonces cuando ya contactamos con el cabildo y la ZEC y Proexca.

No tardamos en darnos cuenta de que era un lugar óptimo para la mentalidad que tenemos de lo que debe ser trabajar en un estudio de desarrollo de videojuegos. Hay bastantes otros sectores ligados a lo “nómada digital” que también lo saben cómo puede ser el sector artístico de la animación digital, muy presente también en las islas.

The Game Kitchen ha impulsado iniciativas como la incubadora Billete Cohete. ¿Cómo encaja la inversión en talento emergente dentro de vuestra estrategia global?

El talento es difícil de encontrar y luego a veces no termina de encajar con las piezas del puzle. A veces el talento está más cerca de lo que creemos y solo hay que fomentarlo y dejarlo crecer. Varios son los empleados que ya están consolidados en The Game Kitchen y comenzaron con una pequeña idea de un pequeño grupo en Billete Cohete.

Nosotros trabajamos con profesionales de prácticamente todos los continentes, de igual modo que hay mucho nacional que trabaja para estudios del extranjero.

Gente con talento hay, pero no se la suele ver, porque está muy ocupada trabajando.