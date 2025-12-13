Más de 60 mil profesionales ya están aprendiendo a aplicar la IA en su trabajo.

La transformación digital ya no es un reto abstracto ni una tendencia más, es el nuevo marco en el que se engloba el ejercicio de todas las profesiones. Conscientes de ello, Unión Profesional ha puesto en marcha Upro, a través de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y está financiado a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un presupuesto total de 200 millones de euros.

Es el primer programa nacional de formación en competencias digitales diseñado exclusivamente para profesionales de 19 entidades distintas, nace con un objetivo ambicioso y necesario: formar a 80.000 profesionales en áreas clave como digitalización, inteligencia artificial y herramientas tecnológicas aplicadas a sus respectivos ámbitos de actuación. Más de 60.000 alumnos ya están cursando el programa. Esta cifra refleja un cambio de mentalidad, ser consciente de que la formación en competencias digitales es un requisito indispensable para ejercer con solvencia en un entorno que evoluciona con rapidez.

Una formación que transforma el presente

Upro es una formación transversal, sectorial y aplicada desde el primer día con un itinerario de 150 horas, 40 comunes y 110 específicas ajustadas a las 19 profesiones distintas. Combina contenidos de inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis y gobernanza del dato, metodologías ágiles, liderazgo digital y gestión del tiempo, además del uso avanzado de herramientas como Microsoft 365, Google Workspace, Power BI, Power Platform y CRM, entre otras.

Upro se imparte en modalidad híbrida flexible (online y presencial), accesible 24/7 a través de una plataforma intuitiva y gamificada, con tutoría personalizada y contenidos alineados con el Marco Europeo de Competencias Digitales (DIGCOMP 2.2).

Además, Upro promueve una transformación colectiva, impulsa sinergias entre profesionales de diferentes sectores, favorece la creación de redes y fomenta una visión ética, estratégica y transversal de la digitalización. Esta dimensión comunitaria responde al ADN de Unión Profesional, asociación que nace en 1980 y que hoy representa a 34 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional, aglutinando a más de 1,7 millones de profesionales colegiados.

Voces desde dentro

El impacto de Upro se refleja en el testimonio de quienes ya han comenzado su itinerario formativo. Entre ellos, Miguel Hermosa, decano del Colegio de Abogados de Palencia: “Si el mundo es digital, el derecho y las garantías también tienen que serlo. Capacitarse en competencias digitales, permite entender la digitalización y detectar posibles sesgos asociados a este proceso. Este curso no solo ofrece contenido aplicable a tu ejercicio profesional, sino a tu día a día”.

Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) señala: “Los profesionales sanitarios tenemos un compromiso firme con estar permanentemente actualizados, como garantía de una atención sanitaria de calidad. Upro, ofrece una visión completa, rigurosa y ética de la Salud Digital, permitiéndonos anticiparnos a los cambios y acompañar a la ciudadanía en este proceso.”

José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI): “Este curso es imprescindible para estar adaptados a los cambios del mercado de trabajo y no ser invisibles. A los ingenieros técnicos industriales, nos ofrece contenidos aplicables a nuestra profesión: análisis de datos, gemelos digitales y fórmulas para optimizar todos los procesos y hacerlos más seguros. Esta formación es una inversión para ser más productivos y optimizar nuestro tiempo.”

El futuro de las profesiones

La inscripción permanece abierta para aquellos profesionales con titulación que les permita acceder a cualquiera de las 19 entidades adheridas al Programa. El plazo para finalizar este curso gratuito financiado con fondos europeos finaliza en junio de 2026. El listado de entidades, así como preguntas frecuentes para orientar a los futuros alumnos, se pueden consultar en Upro.es. En un escenario cada vez más digitalizado, diverso y complejo, Upro es una oportunidad única para situarse en la vanguardia de la digitalización. Una apuesta decidida para que los profesionales de España ejerzan con solidez, responsabilidad y visión de futuro.