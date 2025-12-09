La lotería que siempre toca

Cada 22 de diciembre medio país se paraliza. Miles de personas siguen atentas el sorteo de la Lotería de Navidad con la ilusión de escuchar sus números cantados por los niños de San Ildefonso. Sin embargo, la probabilidad de que nos toque “el Gordo” es de una entre las 100.000 combinaciones posibles. En román paladino: una probabilidad remota.

Pero no nos desanimemos, porque hay otra “lotería” que, si se planifica bien, siempre puede acabar tocando: la del ahorro a largo plazo. Eso sí, aquí no entra en juego el azar, sino uno mismo. Y requiere de unas buenas dosis de: paciencia, disciplina, constancia y acompañamiento.

Así, para llegar a buen puerto se necesita una planificación financiera a partir de unas metas a corto, medio y largo plazo. Con una estrategia diseñada por un profesional del asesoramiento y basada en los objetivos que quieres alcanzar: disfrutar de una jubilación ociosa y tranquila, pagar la universidad de tus hijos, montar un negocio o incluso dar la vuelta al mundo.

Todas esas metas dependen de una hoja de ruta financiera clara, realista y adaptada a tu vida. Y justamente ahora, cuando empezamos a pensar en los buenos propósitos para 2026, es el mejor momento para hacerse la pregunta clave: ¿quiero seguir esperando a que me toque la suerte… o prefiero construirla?

Al igual que ocurre con otros propósitos de Año Nuevo, como hacer deporte o dejar de fumar, alcanzar ciertos objetivos por uno mismo y sin disciplina puede resultar complicado. En cambio, cuando te apuntas a un gimnasio o te pones en manos de un profesional, las probabilidades de éxito se disparan. Con la planificación financiera sucede exactamente lo mismo: el acompañamiento adecuado, por parte de un buen profesional, marca la diferencia.

Porque acumular un patrimonio exige un esfuerzo real: renunciar a un consumo presente para obtener un consumo futuro. Y no es fácil. De hecho, un informe de Funcas pone de relieve que un tercio de los hogares españoles no consigue ahorrar de manera regular y que dos tercios creen que ahorran poco.

Con ayuda de un asesor financiero puedes iniciar un plan de ahorro a largo plazo coherente con tu estilo de vida, elegir los vehículos de inversión adecuados y, sobre todo, mantener el rumbo incluso cuando la disciplina flaquea.

Así que, mientras decides qué décimo comprar, recuerda que hay un premio más duradero: tu estabilidad financiera futura. El próximo año, plantéate un propósito que de verdad transforme tu vida: planificar tus objetivos financieros.

Y si tienes la suerte de que te toque “el Gordo”, ponte también en manos de un asesor financiero para que te ayude a gestionar el dinero de una forma óptima y sostenible en el tiempo.