Casa Mas y La Marató comparten mesa, sabor y compromiso

Este año, cada canelón cuenta. Casa Mas, la firma catalana especializada en recetas frescas, lanza la campaña #DeCanelóACaneló, una iniciativa solidaria en colaboración con La Marató 3Cat, que tiene como objetivo contribuir a la investigación del cáncer.

A través de la venta de sus tradicionales canelones, de carne asada, de pollo y de pato y foie, la compañía destinará una donación a la Fundación La Marató para impulsar la investigación oncológica. Y lo hace como mejor sabe: desde la cocina, con cercanía y con compromiso. “La cocina siempre ha sido un espacio para compartir, y esta campaña nace de esa misma idea. Esta vez, nuestros canelones llevan un ingrediente más: la solidaridad”, explica Sebastià Mas, director general de la compañía.

La recaudación obtenida con la venta de estos productos durante la campaña navideña servirá para apoyar proyectos científicos dedicados al estudio, tratamiento y prevención del cáncer.

Además, Casa Mas anima a los consumidores a unirse al movimiento utilizando el hashtag #DeCanelóACaneló en redes sociales, generando así una cadena de mensajes solidarios que amplifica la iniciativa.

El cáncer es una enfermedad que nos toca de cerca a todos. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres la padecerán a lo largo de su vida. Por eso “creemos que es importante sumar esfuerzos desde todos los ámbitos, también desde la empresa”, afirma Sebastià Mas. Y añade: “Hacemos lo que mejor sabemos hacer: canelones. Pero este año, son los canelones para La Marató”.

Compromiso con sabor

Desde su fundación en 1993 en Castellterçol (Barcelona), Casa Mas ha crecido manteniendo la esencia artesanal de sus orígenes, convirtiéndose en un actor clave del mercado nacional gracias a su apuesta por la calidad, la innovación y el respeto por la tradición.

Lo que empezó en los bajos de una casa familiar se ha transformado en una empresa con presencia en miles de puntos de venta en toda España y una capacidad productiva de 70 millones de unidades al año. Con más de 50 recetas frescas sin pasteurizar y elaboradas con ingredientes naturales, Casa Mas ha hecho de su producto un símbolo de confianza. Porque, en un mercado dominado por las marcas blancas, han sabido diferenciarse apostando por una propuesta que une experiencia culinaria, sostenibilidad y propósito. “Somos una cocina de puertas afuera y una industria de puertas adentro”, resume su director general. Y en ese equilibrio, esta acción solidaria encuentra todo su sentido.

Así, la campaña #DeCanelóACaneló no solo refuerza el compromiso social, sino que se alinea con una forma de hacer de la empresa que combina crecimiento responsable, innovación y respeto por el entorno. Ejemplo de ello es su nueva planta de Sallent (inaugurada en 2023), con 30.000 metros cuadrados equipados con 4.000 placas solares que permiten reducir 541 toneladas de CO₂ al año.

Con esta colaboración con La Marató 3Cat, Casa Mas pone en valor algo que va más allá del producto: la capacidad de generar vínculos, de conectar con el consumidor desde lo emocional y de ser parte activa en causas que impactan a la sociedad. “Esta iniciativa es también una forma de agradecer la confianza que las personas han depositado en nosotros durante tantos años. Queremos devolver una parte de lo que recibimos”, remarca Sebastià Mas.

Un plato que alimenta mucho más que el cuerpo

En un momento del año en que compartir cobra más sentido que nunca, Casa Mas convierte su plato más icónico en un gesto tangible de apoyo a la ciencia. Una forma de demostrar que cada pequeño acto, incluso el más cotidiano —como sentarse a la mesa en familia—, puede formar parte de algo mucho más grande.

Para conocer más sobre la campaña y cómo sumarse, la compañía ha habilitado una landing específica en su web: www.casamas.com/marato.

Allí, los usuarios pueden descubrir más sobre la colaboración, el destino de la donación y cómo participar en esta cadena de solidaridad que, de canelón a canelón, puede marcar la diferencia.