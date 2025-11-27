Manuel Pimentel: "Europa se ha autoexpulsado de la carrera por la Inteligencia Artificial"

El exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, ha identificado "síntomas de agotamiento" en la economía española, a pesar del crecimiento del país en los últimos años, potenciado por la expansión del PIB y del mercado laboral. El expolítico, ahora escritor y editor, ha realizado estas declaraciones en el marco del 'Foro España 360', organizado por Prensa Ibérica.

"En la economía se ha generado un círculo: vienen inmigrantes, que generan empleo y demanda, con lo que la economía crece. Sin embargo, hay inconvenientes", ha apuntado, siendo uno de ellos "la baja productividad de los empleos, así como la falta de crecimiento del PIB per cápita y la inflación, por encima de la media europea".

El exministro ha recordado que, cuando España se encuentra en un ciclo positivo de crecimiento, nuestra economía escala "mucho más que el resto", pero el mismo efecto se aplica cuando llegan las crisis. "¿Va a pasar el año que viene? No, pero vamos a experimentar grandes dificultades de creación de empleo", ha reflexionado.

Un problema de sobrerregulación

Respecto al papel de Europa en el comercio internacional, Pimentel ha lamentado que este sea, en ocasiones, el de sobrerregular. "¿Qué países han producido y programado la IA? Estados Unidos, China, Israel o la India. Mientras tanto, Europa ha promulgado un reglamento que es un disparate, autoexpulsándose de la carrera", ha lamentado el exministro.

En cuanto a España, Pimentel ha apuntado que, entre los ministros de Trabajo, se mantuvo siempre el "profundo respeto al diálogo social, involucrando a todos los actores". Sin embargo, el extitular de Trabajo ha indicado que "se ha dejado fuera de este marco a los empresarios". Con todo ha explicado que "la democracia sigue teniendo posibilidades", por lo que hay que apostar por la desregulación.