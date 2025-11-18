El Ministerio de Transportes afronta la última fase de la renovación de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, afronta la recta final de la primera renovación de una Línea de Alta Velocidad. Un ambicioso e inédito plan, que cuenta con financiación europea, y que mantendrá la LAV Madrid-Sevilla a la vanguardia tecnológica.

La LAV Madrid-Sevilla, pionera de la nueva tecnología ferroviaria y la movilidad sostenible, se encuentra en la fase final de su renovación, ya que toda la inversión de más de 700 M€ del plan está movilizada y gran parte de los trabajos han terminado o presentan un elevado grado de ejecución.

Esta inédita actuación, que mantendrá la LAV con los más altos estándares de calidad y fiabilidad para que siga respondiendo al aumento del tráfico ferroviario, es uno de los proyectos que se beneficiarán de las ayudas directas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 2021-2027.

Las actuaciones de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla que cuentan con financiación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) están ubicadas en los tramos Yeles-Guadalmez (en Castilla La Mancha), Guadalmez-Sevilla (en Andalucía) y son las correspondientes a la renovación integral de infraestructura y vía, así como la remodelación de la estación de Puertollano y la reforma y adecuación de las bases de mantenimiento de infraestructura de Mora (Toledo) y Hornachuelos (Córdoba).

El Viaducto de Churreteles, también en la linea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. / ADIF

El Fondo FEDER es el instrumento financiero de la política de cohesión europea que contribuye a corregir los desequilibrios regionales. En el periodo 2021-2027 están previstas ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2021-2027 por valor de 891,5 millones de euros.

Otros proyectos que se beneficiarán también de estas ayudas son, en la LAV Murcia-Almería, la finalización de los trabajos de construcción de la plataforma de los tramos de Nonduermas-Sangonera, Sangonera-Totana, Totana-Lorca y Lorca-Pulpí, en la Región de Murcia, y de los tramos de Lorca-Pulpí, Pulpí-Vera, Los Arejos-Níjar y Níjar-Río Andaráx, en la provincia de Almería.

También se beneficiará de fondos FEDER la nueva estación de Jerez-Avda. de la Pepa en la línea C1 de Cercanías de Cádiz (Cádiz-Jerez de la Frontera-Aeropuerto de Jerez), la mejora de la estación de Chamartín (remodelación de vías y andenes de ancho ibérico de Chamartín) y los trabajos de construcción de la plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada (Tramos: Variante de Loja. Riofrío y Variante de Loja. A-92).

Un reto técnico y de planificación sin precedentes

La renovación de la Madrid-Sevilla incluye decenas de actuaciones en todas las partes y sistemas que componen la línea: infraestructura (con refuerzo de viaductos, túneles, drenajes, etc.) vías (renovación de traviesas, desvíos y balasto), señalización (instalación del ERTMS nivel 2, el sistema más avanzado del mundo), telecomunicaciones (refuerzo de fibra óptica y renovación y duplicación del sistema GSM-R), electrificación (renovación de elementos de catenaria, subestaciones e iluminación en túneles), protección (sistemas de vigilancia) e integración del entorno (con instalación de pantallas acústicas).

Adif supera el desafío inédito de compatibilizar estas actuaciones con el tráfico ferroviario, además en niveles récord. Gracias a un reto técnico y de planificación sin precedentes, los trabajos del plan avanzan por fases y, principalmente, por la noche, durante las horas de madrugada sin tráfico ferroviario (la denominada banda de mantenimiento).

En la actualidad, Adif ha finalizado ya una primera fase de tendido de nuevas traviesas de mayores prestaciones y la primera fase de renovación de desvíos, que posibilitan al tren cambiar de una vía a otra. Se trata de elementos de grandes dimensiones y tonelaje cuyo despliegue supone un gran reto técnico y de logística, por la dimensión de equipos humanos y técnicos implicados.

También se completó ya una de las más destacadas actuaciones en materia de refuerzo de infraestructuras, la impermeabilización y refuerzo de los nueve viaductos por los que la línea pasa por Sierra Morena, así como la renovación de distintos elementos de la línea aérea de contacto o catenaria (el cable de alta tensión suspendido sobre las vías del que los trenes toman la energía eléctrica para circular).

Asimismo, se ha realizado ya el despliegue de iluminación tipo LED en los 17 túneles de la línea y el montaje de protecciones acústicas en varios tramos, la instalación de nuevos circuitos de vía de mayores prestaciones, el tendido y puesta en servicio de 586 km de fibra óptica y el despliegue del nuevo GSM-R (sistema de telecomunicaciones móviles ferroviarias).

El Viaducto de Corteceros, de la LAV Madrid-Sevilla. / AVE

En lo que respecta a la estación de Puertollano, se han renovado las vías de ancho convencional, la electrificación y señalización ferroviaria. También ha finalizado la instalación de un nuevo escape al sur de la estación con conexión a la alta velocidad. Entretanto, se ultiman los trabajos de ampliación y mejora de los andenes y se avanza en la adaptación de las cabeceras de la estación al nuevo esquema de vías, así como en la incorporación de nuevas vías para maniobras y estacionamiento. Posteriormente, se habilitará una tercera vía para parada y estacionamiento de trenes de alta velocidad.

Otras actuaciones que alcanzan un elevado grado de ejecución son el refuerzo de las infraestructuras de toda la línea (túneles, puentes, viaductos, drenajes, taludes, etc.), la renovación de la subestación eléctrica de El Hornillo o la renovación de la red troncal de datos.

Entretanto, Adif avanza para completar el despliegue del sistema de señalización ERTMS nivel 2, la segunda fase de montaje de nuevos desvíos y la segunda y tercera fases de renovación de traviesas, así como la renovación de las subestaciones eléctricas (instalaciones situadas a lo largo del trazado que aportan energía a la catenaria desde la red eléctrica general).

Punta de lanza del liderazgo español en alta velocidad

La LAV Madrid-Sevilla fue la mayor obra de ingeniería ferroviaria realizada en España hasta la fecha de su puesta en servicio (1992) y arrancó un proceso de transformación sin precedentes del ferrocarril en el país. Su éxito técnico y comercial impulsó el desarrollo de otras líneas que hoy ya suman una red de 4.000 km que sitúa a España como líder en Europa en alta velocidad.

Esta línea consolidó los atributos y estándares que definen la alta velocidad y la movilidad sostenible, segura y conectada, constatando su impacto determinante en el desarrollo social y económico de las comunidades que atraviesa y en la vertebración territorial, así como en la sostenibilidad, al introducir por vez primera el respeto y la integración en el entorno como pilar básico de su desarrollo.

En lo que respecta a la innovación tecnológica, su construcción supuso la introducción de tecnologías y sistemas de vanguardia desconocidas hasta entonces en el transporte ferroviario de España, impulsando además la interoperabilidad e interconexión ferroviaria con Europa para conformar una red ferroviaria única europea.