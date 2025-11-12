TRASMED: Premio al Liderazgo por sus Servicios de Ferry Innovadores y Sostenibles

Fundada en julio de 2021, TRASMED surge tras la adquisición por parte del Grupo Grimaldi de los activos de Trasmediterránea en Baleares, una operación estratégica que permitió al grupo ampliar su cobertura geográfica e incidir en una región con gran potencial. “El Grupo Grimaldi creyó que podía ser una adquisición interesante, que le ayudaría a cubrir una zona en la que aún no operaba de forma directa”, explica Ettore Morace, CEO de TRASMED. La vinculación de TRASMED con un grupo familiar líder mundial en carga rodada le otorga una ventaja competitiva clara: la reinversión continua en la mejora de la flota y en tecnología. Esta visión a largo plazo se traduce en una operación más eficiente, sostenible y preparada para afrontar los desafíos medioambientales del presente y del futuro.

La sostenibilidad, centro de la estrategia

En un entorno tan exigente como el transporte marítimo, la capacidad de adaptación a las necesidades del mercado y de los usuarios se vuelve esencial. En ese sentido, TRASMED está enfocada en avanzar hacia un modelo de operación más respetuoso con el entorno, combinando innovación tecnológica con compromiso medioambiental.

La compañía trabaja activamente en su plan de descarbonización, un ambicioso proyecto que abarca la renovación progresiva de su flota, la electrificación de terminales y la aplicación de soluciones que permitan una reducción global de emisiones. “A medio plazo nuestro principal reto es la descarbonización”, afirma Ettore Morace, señalando también que, en el largo plazo, la meta es reforzar la integración de Baleares dentro de la red global del Grupo Grimaldi.

Este enfoque sostenible no es una estrategia reciente, sino parte del ADN de TRASMED. La inversión constante en nuevas tecnologías y la mejora de sus procesos operativos permiten avanzar hacia un transporte marítimo más limpio, sin comprometer la eficacia ni la competitividad.

Un premio que impulsa y compromete

El Premio al Liderazgo por sus Servicios de Ferry Innovadores y Sostenibles representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo de la naviera y, al mismo tiempo, un impulso para seguir avanzando. “Este premio es un estímulo para no dejar de innovar y seguir pensando en soluciones que nos permitan mejorar el servicio a nuestros clientes y reducir nuestra huella ambiental”, expresa el CEO en nombre de todo el equipo de TRASMED.

La distinción también simboliza el respaldo a un modelo de negocio que prioriza la atención al cliente y la responsabilidad ambiental en un sector donde la transformación ya no es una opción, sino una necesidad. “Es también un reconocimiento al compromiso de toda la plantilla, desde los equipos de tierra hasta las tripulaciones, que hacen posible nuestra misión cada día”, añade.

El futuro de TRASMED se dibuja con trazos claros: más sostenibilidad, más innovación y una visión global. Con los pies en el presente, pero la mirada puesta en los desafíos que plantea el mañana, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la conectividad territorial y la reducción del impacto ambiental del transporte marítimo. Un liderazgo que se construye desde el compromiso diario, con vocación de servicio y con la ambición de seguir conectando territorios de forma eficiente, segura y respetuosa con el entorno.